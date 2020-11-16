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понедельник, 16 ноября 2020 08:33

Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных и какие регионы "лидируют"

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Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных и какие регионы &quot;лидируют&quot;
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 545 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 9832 новых больных коронавирусом. Из них детей - 354, медработников - 360.

Всего, по состоянию на утро 16 ноября, имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9697 - летальные. За сутки умерли 94 пациента.

Преодолели болезнь 244 197 пациентов, из них за последние сутки - 2753, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 51499 случаев;
Винницкая область - 13 948 случаев;
Волынская область - 18 936 случаев;
Днепропетровская область - 22 069 случаев;
Донецкая область - 17 201 случай;
Житомирская область - 22 847 случаев;
Закарпатская область - 19 559 случаев;
Запорожская область - 19 291 случай;
Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
Киевская область - 25 141 случай;
Кировоградская область - 3710 случаев;
Луганская область - 5169 случаев;
Львовская область - 37 466 случаев;
Николаевская область - 12633 случаи;
Одесская область - 33 415 случаев;
Полтавская область - 15 262 случая;
Ровенская область - 25 210 случаев;
Сумская область - 18 324 случая;
Тернопольская область - 23 757 случаев;
Харьковская область - 48 179 случаев;
Херсонская область - 7126 случаев;
Хмельницкая область - 23 136 случаев;
Черкасская область - 13 478 случаев;
Черновицкая область - 28 336 случаев;
Черниговская область - 11 557 случаев.

В понедельник, 16 ноября, от 00:00 Украина после двух дней жесткого карантина выходного дня переходит на обычный карантин. Правительство ввело противоэпидемические ограничения, которые ранее касались "оранжевой" зоны карантина, отныне для всех регионов страны. Усилении ограничения для борьбы со стремительным распространением Covid-19 будут действовать как минимум до 30 ноября 2020 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров 11 ноября.

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