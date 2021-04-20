Covid-19. Украина в пятерке лидеров европейского антирейтинга

За сутки 18 апреля в мире выявили 657 808 новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших в Индии, США и Турции.

По суточному количеству летальных случаев Украина заняла 13-е место в мировом антирейтинге и пятое среди стран Европы, пишет сайт Worldometers.

В Индии зафиксировали более 256 тыс. новых больных, в Турции – более 55 тыс. случаев инфицирования, а в США – более 51 тыс. Кроме того, 34,6 тыс. случаев инфицирования произошли в Бразилии, а более 24 тыс. – в Иране.

По темпам распространения инфекции Украина оказалась на 19-м месте в мире. Среди стран Европы – на восьмом месте по этому показателю.

Всего за время пандемии в мире умерли более 3 млн человек. Выздоровели 121,4 млн человек, а болеют – 18,2 млн.

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За последние сутки в Украине обнаружили 8940 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 выявили в 1 961 956 украинцев. Умерли 367 40 пациентов, из них 367 за последние сутки. Выздоровели 1 499 752 пациента.