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Covid-19: сделали неожиданные выводы об эффективности дезинфекции поверхностей

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Covid-19: сделали неожиданные выводы об эффективности дезинфекции поверхностей
На поверхностях обнаружили лишь вирусную РНК, а это то, что можно назвать "трупом коронавируса". Фото: pixabay.com

В начале пандемии советовали тщательно дезинфицировать окружающие поверхности и предметы. Сейчас ученые считают, что риск заразиться от прикосновения к поверхности, зараженной Covid-19, невелик. Более действенными способами защиты от вируса эксперты по-прежнему считают ношение масок и избегание скоплений людей.

Об этом сообщил микробиолог американского Университета Рутгерса Эмануэль Голдман, пишет NPR.

"В больницах проверили поверхности рядом с Covid-пациентами и не обнаружили заразного вируса. Он очень слаб в окружающей среде и быстро разлагается", - отметил Голдман.

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На поверхностях обнаружили только вирусную РНК, а это то, что можно назвать "трупом коронавируса", который не представляет опасности.

Информацию подтвердил также специалист по респираторным заболеваниям Национального института здоровья США Кевин Феннелл. По его словам, данных, подтверждающих необходимость дезинфекции поверхностей для защиты от Covid-19 нет. Он призвал больше проветривать помещение и использовать ультрафиолетовое антибактериальное облучение, чтобы уничтожать вирус в воздухе.

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Украина получит 16 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках инициативы COVAX. Ранее сообщалось, что стране гарантируют 8 млн доз бесплатных препаратов.

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