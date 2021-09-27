Covid-19 повлек наибольшее сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой

Covid-19 вызвал большее сокращение продолжительности жизни, чем война. Фото: pixabay.com

Пандемия Covid-19 повлекла наибольшее снижение продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны.

Это подтверждают исследования Центра демографических наук Леверхалм при Оксфордском университете, пишет The Guardian.

Ученые проанализировали информацию из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили. Зафиксировали сокращение продолжительности жизни в прошлом году в "масштабах, которые свели на нет годы прогресса".

"В западноевропейских странах, таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия последний раз такие значительные сокращения жизни людей наблюдали в один год во время Второй мировой войны", - сказал один из ведущих авторов исследования Хосе Мануэль Абурто.

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Во всех странах, где проводились исследования, раньше умирали мужчины, чем женщины. В частности, наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США - на 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года, далее - мужчины из Литвы (1 год и 7 месяцев).

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от Covid. По его словам, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные предостережение.