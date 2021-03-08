Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных

За последние сутки в Украине зафиксировали 5572 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. Среди них - 309 детей и 123 медработников.
В течение этого периода госпитализировали 2136 украинцев. Выздоровели 1734 человека, 106 - умерли, сообщает данные по состоянию на 8 марта министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество больных за последние сутки зарегистрировали в Винницкой области - 578 случаев. Следующие в списке Житомирская - 570 случаев, Ивано-Франковская - 508, Львовская - 507, Черновицкая области - 447.
С начала пандемии на Covid-19 заболели 1 406 800 украинцев, выздоровели - 1 198 254 человека, умерло - 27 128.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
м. Киев - 286 случаев;
Винницкая область - 578 случаев;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 570 случаев;
Закарпатская область - 307 случаев;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 508 случаев;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 507 случаев;
Николаевская область - 220 случаев;
Одесская область - 298 случаев;
Полтавская область - 94 случая;
Ровенская область - 62 случая;
Сумская область - 139 случаев;
Тернопольская область - 236 случаев;
Харьковская область - 184 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 166 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черновицкая область - 447 случаев;
Черниговская область - 40 случаев.
Жители 114 стран уже получили 304 миллиона доз вакцины против коронавируса.
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