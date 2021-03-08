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понедельник, 08 марта 2021 09:20

Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных

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Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных
Наибольшее количество больных за последние сутки зарегистрировали в Винницкой области. Фото: unsplash

За последние сутки в Украине зафиксировали 5572 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. Среди них - 309 детей и 123 медработников.

В течение этого периода госпитализировали 2136 украинцев. Выздоровели 1734 человека, 106 - умерли, сообщает данные по состоянию на 8 марта министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество больных за последние сутки зарегистрировали в Винницкой области - 578 случаев. Следующие в списке Житомирская - 570 случаев, Ивано-Франковская - 508, Львовская - 507, Черновицкая области - 447.

С начала пандемии на Covid-19 заболели 1 406 800 украинцев, выздоровели - 1 198 254 человека, умерло - 27 128.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев - 286 случаев;

Винницкая область - 578 случаев;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 212 случаев;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 570 случаев;

Закарпатская область - 307 случаев;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 508 случаев;

Киевская область - 351 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 507 случаев;

Николаевская область - 220 случаев;

Одесская область - 298 случаев;

Полтавская область - 94 случая;

Ровенская область - 62 случая;

Сумская область - 139 случаев;

Тернопольская область - 236 случаев;

Харьковская область - 184 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 166 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Черновицкая область - 447 случаев;

Черниговская область - 40 случаев.

Жители 114 стран уже получили 304 миллиона доз вакцины против коронавируса.

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Дата
08
марта

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