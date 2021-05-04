Covid-19: изменился регион с самым высоким количеству больных за сутки

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2223
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 684
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 684
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2232
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 603
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3753
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 972
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 378
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 684
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 684
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2232
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3753
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 405
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
вторник, 04 мая 2021 09:29

Covid-19: изменился регион с самым высоким количеству больных за сутки

  Комментировать
Covid-19: изменился регион с самым высоким количеству больных за сутки
За сутки выздоровели 7815 человек. Фото: pexels.com

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2472 новых случая Covid-19. Среди заболевших 122 ребенка и 22 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировали 1325 человек, 166 - умерло, выздоровели - 7 815. За сутки тестирование прошли 17549 человек (методом ПЦР - 11817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072) .

За все время пандемии в Украине заболело - 2 088 410 человек, выздоровели - 1 689 630, умерло - 44 916, провели ПЦР-тестов - 9 498 958.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллективный иммунитет от Covid-19 может быть недостижимым - американские ученые

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Донецкой - 324, Черкасской -253, Днепропетровской - 220, Харьковской - 191, и Одесской -168, областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская область- 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;

Луганская область - 21 случай / 0 прививок;

Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 85 случаев / 30 прививок;

Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область - 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.

По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировали 2 758 новых случаев Covid-19, 154 инфицированных умерли, госпитализированы 1 591 человека.

Наибольшее количество заболеваний в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19: изменился регион с самым высоким количеству больных за сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Книга о рыбалке получила Пулитцеровскую премию

Друзья выкупили Шевченко

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 24040
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере
Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере Просмотров: 6498
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5652
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 5166
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
 Просмотров: 5067
Здоровье
Что происходит с мозгом из-за недосыпания: исследование
Что происходит с мозгом из-за недосыпания: исследование Просмотров: 432
Чем полезна черемша и что из нее приготовить
Чем полезна черемша и что из нее приготовить 1 Просмотров: 414
Диетологи назвали самый нездоровый способ приготовления яиц
Диетологи назвали самый нездоровый способ приготовления яиц Просмотров: 1503
Как пережить майские праздники без последствий для желудка: советы диетолога
Как пережить майские праздники без последствий для желудка: советы диетолога Просмотров: 135
Медики определили самые полезные позы для сна
Медики определили самые полезные позы для сна Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
4
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
3
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
При подготовке закона об олигархах будут учитывать опыт США
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 689
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть