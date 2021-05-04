Covid-19: изменился регион с самым высоким количеству больных за сутки

За сутки выздоровели 7815 человек. Фото: pexels.com

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2472 новых случая Covid-19. Среди заболевших 122 ребенка и 22 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировали 1325 человек, 166 - умерло, выздоровели - 7 815. За сутки тестирование прошли 17549 человек (методом ПЦР - 11817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072) .

За все время пандемии в Украине заболело - 2 088 410 человек, выздоровели - 1 689 630, умерло - 44 916, провели ПЦР-тестов - 9 498 958.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Донецкой - 324, Черкасской -253, Днепропетровской - 220, Харьковской - 191, и Одесской -168, областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская область- 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;

Луганская область - 21 случай / 0 прививок;

Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область - 85 случаев / 30 прививок;

Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область - 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.

По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировали 2 758 новых случаев Covid-19, 154 инфицированных умерли, госпитализированы 1 591 человека. Наибольшее количество заболеваний в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.