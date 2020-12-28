Чиновники похвалили себя за борьбу с Covid-19

Количество коек, обеспеченных кислородом, увеличилось в десять раз. Фото: pixabay.com

В Украине наблюдаются положительные сдвиги в борьбе с коронавирусом.

С апреля 2020 года количество коек, обеспеченных кислородом, увеличилось в десятки раз.

Кроме этого, в государстве каждый день делают уже не 200 ПЦР-тестов, а около 55 тыс., сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговом заседании правительства.

"Количество коек на предоставление медпомощи больным Covid-19 увеличилась с 12 тысяч в апреле 2020 года до 65 тысяч сегодня. Коек с кислородом у нас было 3,5 тысяч в стране в целом, а сегодня более 45 тысяч коек обеспечены кислородом, то есть рост более чем в 10 раз. Мощности лабораторных центров Минздрава с тестированием методом ПЦР на сегодня составляют около 55 тысяч тестов в сутки, а на начало пандемии составили 200 тестов в сутки", - отметил он.

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Украина не будет бороться с пандемией с помощью отечественной вакцины. Пока что только проходит разработка украинского кандидата.