Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака

Фото: mirror.co.uk

42-летней Эмме Смит из Лондона помогла вовремя выявить рак молочных желез ее любимица — стаффордширский бультерьер по кличке Чарли.

Случилось все через несколько месяцев после того, как Чарли появилась в семье Смитов. Пишет известное британское издание Daily Mirror.

"Однажды она ни с того ни с сего начала подпрыгивать и нюхать мою правую грудь. Сначала я посмеивалась над этим. Думала, что Чарли либо так играет, либо уловила запах пищи — ей всегда удавалось унюхать даже самые маленькие крохи", — вспоминает Эмма.

Так продолжалось еще несколько месяцев. С каждым днем Чарли становилась все более "одержима" правой грудью хозяйки — при малейшей возможности пыталась ее понюхать.

"Я начала волноваться. Все больше чувствовала, что она пытается мне что-то сказать, поэтому решила сделать самообследование. Когда нашла маленькое уплотнение, очень испугалась. Несколько раз его прощупывала, дабы убедиться, что не сошла с ума", — говорит Эмма.

В больнице женщине подтвердили диагноз — первая стадия рака. Назначили мастэктомию, курс облучения и химиотерапии. Лечение помогло — теперь у Эммы ремиссия. По словам врачей, если бы женщина обратилась позже, последствия могли быть непредсказуемыми.

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Известным в Великобритании собакой-диагностом является 10-летний лабрадор по кличке Дейзи. За помощь в обнаружении опухолей ее недавно наградили медалью за отвагу и героизм. На счету Дейзи — 550 подтвержденных случаев заболевания раком. Первой спасенной благодаря ее бдительности была хозяйка.

"Однажды Дейзи уперлась мне лапами в грудь и долго не хотела отходить. Это меня встревожило. Я прошла обследование в больнице. В результате обнаружили раннюю стадию рака", — рассказывает хозяйка лабрадора Клэр Гест.

Опухоль успешно удалили. После этого женщина основала благотворительную организацию, в которой 12 собак помогают людям диагностировать рак. Работают пушистые диагностики по 20 минут в день. Остальное время — играют и отдыхают.

Обоняние собак в 40-раз сильнее, чем у человека. Благодаря этому четырехлапые способны улавливать запах не только наркотиков и взрывчатки, но и бактерий, вирусов и раковых клеток. Рак предстательной железы в моче собаки обнаруживают в 93% случаев.