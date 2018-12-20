Чем вредны семечки подсолнечника

Многие из нас любят на досуге погрызть семечек. Но не вредно ли часто употреблять семечки? Не смотря на всю очевидную пользу семечек, есть у них и много негативных сторон.
Пользу несут только высушенные и не обработанные зерна, в которых концентрируются все полезные свойства, которые делают упругими стенки сосудов, оказывают послабляющий эффект, осуществляют контроль над эмоциями, нормализуют кислотно-щелочной баланс, действуют против выпадения волос и акне, омолаживают кожу, укрепляют костную ткань.
При очистке семян от кожуры или обжаривании теряется часть полезных свойств – при термическом воздействии разрушаются витамины и портятся полезные жиры, а при очистке полезные жиры окисляются воздухом.
Вред и противопоказания
Первое, на что обратите внимание – калорийность – 520 ккал. А это значит, что полстакана семян сравним с двумя порциями отварного риса или целой плиткой шоколада, а один стакан аналогичный половине батона белого хлеба или порции свиного шашлыка. Отказываться из-за этого от них не стоит, но и увлекаться опасно. Чтобы не было вреда от семечек для фигуры, соблюдайте меру: употребляйте не более 50 гр. в день.
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Если регулярно щелкать зерна зубами, то эмаль и зубы "отблагодарят" трещинами, зубным камнем и кариесом. Удаляйте шелуху руками.
Зерна, жаренные с солью, очень опасны из-за избытка натрия и, как следствие, появляется отек и гипертония.
Зерна оказывают обволакивающее действие на горло и голосовые связки, поэтому люди, профессии которых связаны с постоянным разговором или пением, семечки не едят.
Есть категории людей, которым от семечек лучше отказаться.
Семечки вредны при:
желчекаменной болезни – усиливают выработку желчи;
гастрите – раздражают слизистую желудка;
ожирении – зерна калорийны и содержат 78 гр. жиров;
Противопоказания не относятся к беременным и больным атеросклерозом. Учеными не установлено взаимосвязи болезни аппендицита и употребления семечек.
Не запрещены семечки при диабете, так как они относятся к продуктам с низким гликемическим индексом: 25 единиц, а это ниже чем у джема, кураги и риса. Зерна богаты магнием, который помогает организму противостоять повышению инсулина.
Какие семечки опасны
Зерна могут нести опасность, если подсолнечник выращивали на загрязненной кадмием почве. Кадмий, попадая в организм, не выводится, накапливается и негативно действует на клетки.
Правила выбора семечек
Хорошие зерна не должны быть с налетом, сероватого оттенка. Они должны поблескивать. Затхлый аромат бывает у старых зерен или если они неправильно хранились. Главная преграда правильного выбора – непрозрачная герметичная упаковка, через которую не виден цвет и не чувствуется аромат. Единственным индикатором качества станет срок годности – семечки нужно покупать только нового урожая – осенней расфасовки.
У мусульман признаком дурного воспитания является жевать жвачку и грызть семечки перед собеседником. У клоунов есть такая примета: не употреблять в пищу семечки перед выступлениями, иначе можно "повыщелкивать зрителей" и кассовые сборы непременно упадут. Преподобная Феоктиста 35 лет жила отшельницей на острове Паросе. Ее пищей была только подсолнечные семечки.
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