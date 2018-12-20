Чем вредны семечки подсолнечника

Семечки при обжаривании теряют большую часть полезных свойств

Многие из нас любят на досуге погрызть семечек. Но не вредно ли часто употреблять семечки? Не смотря на всю очевидную пользу семечек, есть у них и много негативных сторон.

Пользу несут только высушенные и не обработанные зерна, в которых концентрируются все полезные свойства, которые делают упругими стенки сосудов, оказывают послабляющий эффект, осуществляют контроль над эмоциями, нормализуют кислотно-щелочной баланс, действуют против выпадения волос и акне, омолаживают кожу, укрепляют костную ткань.

При очистке семян от кожуры или обжаривании теряется часть полезных свойств – при термическом воздействии разрушаются витамины и портятся полезные жиры, а при очистке полезные жиры окисляются воздухом.

Вред и противопоказания

Первое, на что обратите внимание – калорийность – 520 ккал. А это значит, что полстакана семян сравним с двумя порциями отварного риса или целой плиткой шоколада, а один стакан аналогичный половине батона белого хлеба или порции свиного шашлыка. Отказываться из-за этого от них не стоит, но и увлекаться опасно. Чтобы не было вреда от семечек для фигуры, соблюдайте меру: употребляйте не более 50 гр. в день.

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Если регулярно щелкать зерна зубами, то эмаль и зубы "отблагодарят" трещинами, зубным камнем и кариесом. Удаляйте шелуху руками.

Зерна, жаренные с солью, очень опасны из-за избытка натрия и, как следствие, появляется отек и гипертония.

Зерна оказывают обволакивающее действие на горло и голосовые связки, поэтому люди, профессии которых связаны с постоянным разговором или пением, семечки не едят.

Есть категории людей, которым от семечек лучше отказаться.

Семечки вредны при:

желчекаменной болезни – усиливают выработку желчи;

гастрите – раздражают слизистую желудка;

ожирении – зерна калорийны и содержат 78 гр. жиров;

Противопоказания не относятся к беременным и больным атеросклерозом. Учеными не установлено взаимосвязи болезни аппендицита и употребления семечек.

Не запрещены семечки при диабете, так как они относятся к продуктам с низким гликемическим индексом: 25 единиц, а это ниже чем у джема, кураги и риса. Зерна богаты магнием, который помогает организму противостоять повышению инсулина.

Какие семечки опасны

Зерна могут нести опасность, если подсолнечник выращивали на загрязненной кадмием почве. Кадмий, попадая в организм, не выводится, накапливается и негативно действует на клетки.

Правила выбора семечек

Хорошие зерна не должны быть с налетом, сероватого оттенка. Они должны поблескивать. Затхлый аромат бывает у старых зерен или если они неправильно хранились. Главная преграда правильного выбора – непрозрачная герметичная упаковка, через которую не виден цвет и не чувствуется аромат. Единственным индикатором качества станет срок годности – семечки нужно покупать только нового урожая – осенней расфасовки.

У мусульман признаком дурного воспитания является жевать жвачку и грызть семечки перед собеседником. У клоунов есть такая примета: не употреблять в пищу семечки перед выступлениями, иначе можно "повыщелкивать зрителей" и кассовые сборы непременно упадут. Преподобная Феоктиста 35 лет жила отшельницей на острове Паросе. Ее пищей была только подсолнечные семечки.