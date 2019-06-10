Чем полезна игромания: неожиданные выводы ученых

Геймеры не склонны к алкоголизму. Фото: konotop.in.ua

Геймеры, которые очень увлечены играми, меньше злоупотребляют алкоголем.

Это выяснили ученые из Бергенского университета, пишет Addictive Behaviors Reports.

В опросе приняли участие 5217 норвежских студентов, увлекающихся компьютерными играми. Их ответы, ученые разделили их на три группы: те, кто серьезно увлекается играми, те, кто любит играть, но делает это редко и те, у кого есть признаки игрового расстройства.

Люди из первой группы практически не употребляли алкоголь, а респонденты с другой достаточно часто "расслаблялись" с помощью спиртного. В них прослеживались ранние признаки алкогольной зависимости. Результаты третьей группы такие, как в первой.

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"У геймеров, для которых игры - серьезное увлечение, просто нет времени на алкоголь. А выпивать во время игр для них недопустимо, ведь теряется концентрация", - пояснили исследователи.

К международной классификации болезней причислили игровую зависимость. Разработали программы лечения для таких пациентов. Игровая зависимость - это регулярное или эпизодическое увлечение играми и невозможность контролировать частоту, продолжительность игрового сеанса. Игры также становятся важнее других аспектов жизни.