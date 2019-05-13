Чего категорически нельзя давать есть детям утром

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 1935
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3897
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2700
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2052
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4727
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3051
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3474
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5796
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3897
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1143
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3312
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 324
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 05:28

Чего категорически нельзя давать есть детям утром

  Комментировать
Чего категорически нельзя давать есть детям утром
Здоровый детский завтрак должен состоять из белка, углеводов и правильного жира

Детям нельзя завтракать сухими завтраками, сырыми овощами и фруктами, выпечкой и кефиром.

Если утром есть сухие завтраки - уже через час будет снова ощутим голод. Лучше заменить омлетом или овсяной кашей.

В сырых овощах и фруктах много кислоты, которая утром не нужна детскому организму. Если хочется овощного можно обжарить овощи или отварить.

Выпечка быстро откладывается в жир. Заменить булочки можно на батончики из сухофруктов и ягод. Это придаст детям энергии, советует 24tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановить волосы после стресса

Кефир необходимо пить только через полчаса после еды. Если выпить что-то кисломолочное на голодный желудок, все полезные бактерии просто погибнут.

Утром можно есть бананы, орехи, яйца и зеленый чай.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего категорически нельзя давать есть детям утром». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 34056
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 18991
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 18729
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 17840
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 16462
Здоровье
7 симптомов того, что в рационе не хватает жиров
7 симптомов того, что в рационе не хватает жиров Просмотров: 684
Вреднее чем выхлопные газы: какую опасность таят скульптуры из шин
Вреднее чем выхлопные газы: какую опасность таят скульптуры из шин Просмотров: 2376
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
 Просмотров: 252
О чем расскажут детские рисунки - 8 особенностей
О чем расскажут детские рисунки - 8 особенностей
7
 Просмотров: 612
Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками
Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
23
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
3
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 302
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua