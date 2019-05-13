Чего категорически нельзя давать есть детям утром

Детям нельзя завтракать сухими завтраками, сырыми овощами и фруктами, выпечкой и кефиром.
Если утром есть сухие завтраки - уже через час будет снова ощутим голод. Лучше заменить омлетом или овсяной кашей.
В сырых овощах и фруктах много кислоты, которая утром не нужна детскому организму. Если хочется овощного можно обжарить овощи или отварить.
Выпечка быстро откладывается в жир. Заменить булочки можно на батончики из сухофруктов и ягод. Это придаст детям энергии, советует 24tv.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановить волосы после стресса
Кефир необходимо пить только через полчаса после еды. Если выпить что-то кисломолочное на голодный желудок, все полезные бактерии просто погибнут.
Утром можно есть бананы, орехи, яйца и зеленый чай.
Комментарии