Букет болезней из реки: чем можно заразиться от купания

Купание на пляже провоцирует острую кишечную инфекцию Фото: ua.depositphotos.com

Клещевой боррелиоз и лайм-боррелиоз от клещей, лептоспироз и острая кишечная инфекция - далеко не весь перечень болезни, которыми можно заразиться во время купания в водоемах. Об этом рассказал Олег Рубан, руководитель столичного управления Дерджпродспоживслужбы.

"С началом летнего сезона в каждом регионе проводятся рейды-проверки по всем рекреационных зонах и пляжах. Если такие мероприятия не проводятся, то люди рискуют заболеть клещевым боррелиозом и лайм-боррелиоз, которые могут возникать из-за укусов клещей. Если не проводилась соответствующая обработка территории от клещей, то есть риск фиксации таких болезней", - сказал Рубан.

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По его словам, во время отдыха на природе украинцы рискуют заболеть лептоспирозом, что связано с непроведением дератизационных мероприятий в зонах отдыха. Это смертельно опасную болезнь распространяют крысы и другие грызуны. Это заболевание также регистрируется по всей территории Украины.

Заражение острой кишечной инфекцией происходит при заглатывании воды. Это грибковая инфекция, которая возникает из-за ухудшения состояния водоема.

"Водоемы в Украине обязательно контролируются лабораторными центрами Минздрава и другими лабораториями неделю. По результатам анализов, людей информируют о безопасности водоемов", - уточнил Рубан.