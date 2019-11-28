Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1315
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 864
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 882
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1206
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 855
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1026
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11358
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1710
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6399
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2826
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1188
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 11:30

Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах

  Комментировать
Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах
Слишком жесткие предупреждения на электронных сигаретах могут помешать переходу курильщиков с обычных сигарет на вейпинг – Independent. Фото: Цензор.НЕТ

Исследование, проведенное Центром аддиктивного поведения при Лондонском университете Южного берега (LSBU), показало, что слишком жесткие предупреждения о вреде для здоровья на упаковках электронных сигарет могут помешать курильщикам перейти на вейпинг.

Об этом сообщает британская газета Independent.

Авторы отчета, опубликованного в журнале Addictive Behaviors, призвали правительство пересмотреть формулировку предупреждений на электронных сигаретах. Поскольку участники исследования подтвердили, что сообщение о сниженном риске было бы более эффективным для поощрения перехода курильщиков с традиционных сигарет на электронные.

"Поскольку действующие предупреждения, принятые в Евросоюзе, фокусируются на абсолютных рисках употребления никотина, они могут препятствовать изменению поведения курильщика и подорвать потенциал перехода на электронные сигареты", – заявили в Центре аддиктивного поведения.

В Центре советуют на товарах со сниженным риском размещать "сравнительные" предупреждения, которые оценивают риски продукции по сравнению с рисками обычных сигарет.

Исследование финансировалось Британским центром исследования рака (Cancer Research UK).

"Электронные сигареты являются относительно новым продуктом. Они не безвредны, и мы пока не знаем уровень их долгосрочного влияния на организм человека. Но исследования уже показывают, что вейпинг менее вреден, чем курение обычных сигарет и он может помочь людям бросить курить", – уверена Крути Шротри, менеджер по борьбе против табака Британского центра исследования рака.

Хотя ученые по-прежнему не пришли к общему мнению по поводу влияния вейпинга на здоровье человека, но основные организации здравоохранения Британии – в т.ч. National Health System и Public Health England – считают, что вейпинг менее вреден по сравнению с курением обычных сигарет.

Так, согласно отчету Public Health England вейпинг на 95% менее вреден, чем курение.

По оценкам экспертов, в Великобритании ежегодно благодаря электронным сигаретам бросают курить 20 000 курильщиков.

В целом, по мнению экспертов, альтернативные табачные изделия, которые не предполагают горения табака (а именно в процессе горения образуются многие наиболее опасные химические соединения – в т.ч. смолы) должны регулироваться в соответствии с профилем их риска.

В свою очередь коммуникация и более точная информация (об относительных рисках, в сравнении с сигаретами) являются ключевыми факторами для перехода взрослых курильщиков на потенциально менее вредные альтернативы.

В рамках исследования было опрошено 2495 жителей Великобритании. Участников просили оценить риски употребления электронных сигарет и готовность перейти на них с обычных сигарет. Замеры проводились до и после предоставления разных вариантов предупреждений о рисках продукции для здоровья.

Как сообщалось ранее, в мире все большую популярность приобретает такой подход к проблеме курения: если не куришь – не начинай, если куришь – бросай, если не можешь бросить – переходи на менее вредные альтернативы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 26857
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 18711
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15742
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 11574
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 10728
Здоровье
Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день
Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день Просмотров: 882
В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны
В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны Просмотров: 243
Диетологи развеяли мифы о гималайской соли
Диетологи развеяли мифы о гималайской соли Просмотров: 315
Премьер-министр сделал прививку от дифтерии
Премьер-министр сделал прививку от дифтерии Просмотров: 144
Почему люди переедают
Почему люди переедают Просмотров: 576
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
Голосов: 228
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua