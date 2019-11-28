Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах

Слишком жесткие предупреждения на электронных сигаретах могут помешать переходу курильщиков с обычных сигарет на вейпинг – Independent. Фото: Цензор.НЕТ

Исследование, проведенное Центром аддиктивного поведения при Лондонском университете Южного берега (LSBU), показало, что слишком жесткие предупреждения о вреде для здоровья на упаковках электронных сигарет могут помешать курильщикам перейти на вейпинг.

Об этом сообщает британская газета Independent.

Авторы отчета, опубликованного в журнале Addictive Behaviors, призвали правительство пересмотреть формулировку предупреждений на электронных сигаретах. Поскольку участники исследования подтвердили, что сообщение о сниженном риске было бы более эффективным для поощрения перехода курильщиков с традиционных сигарет на электронные.

"Поскольку действующие предупреждения, принятые в Евросоюзе, фокусируются на абсолютных рисках употребления никотина, они могут препятствовать изменению поведения курильщика и подорвать потенциал перехода на электронные сигареты", – заявили в Центре аддиктивного поведения.

В Центре советуют на товарах со сниженным риском размещать "сравнительные" предупреждения, которые оценивают риски продукции по сравнению с рисками обычных сигарет.

Исследование финансировалось Британским центром исследования рака (Cancer Research UK).

"Электронные сигареты являются относительно новым продуктом. Они не безвредны, и мы пока не знаем уровень их долгосрочного влияния на организм человека. Но исследования уже показывают, что вейпинг менее вреден, чем курение обычных сигарет и он может помочь людям бросить курить", – уверена Крути Шротри, менеджер по борьбе против табака Британского центра исследования рака.

Хотя ученые по-прежнему не пришли к общему мнению по поводу влияния вейпинга на здоровье человека, но основные организации здравоохранения Британии – в т.ч. National Health System и Public Health England – считают, что вейпинг менее вреден по сравнению с курением обычных сигарет.

Так, согласно отчету Public Health England вейпинг на 95% менее вреден, чем курение.

По оценкам экспертов, в Великобритании ежегодно благодаря электронным сигаретам бросают курить 20 000 курильщиков.

В целом, по мнению экспертов, альтернативные табачные изделия, которые не предполагают горения табака (а именно в процессе горения образуются многие наиболее опасные химические соединения – в т.ч. смолы) должны регулироваться в соответствии с профилем их риска.

В свою очередь коммуникация и более точная информация (об относительных рисках, в сравнении с сигаретами) являются ключевыми факторами для перехода взрослых курильщиков на потенциально менее вредные альтернативы.

В рамках исследования было опрошено 2495 жителей Великобритании. Участников просили оценить риски употребления электронных сигарет и готовность перейти на них с обычных сигарет. Замеры проводились до и после предоставления разных вариантов предупреждений о рисках продукции для здоровья.

Как сообщалось ранее, в мире все большую популярность приобретает такой подход к проблеме курения: если не куришь – не начинай, если куришь – бросай, если не можешь бросить – переходи на менее вредные альтернативы.