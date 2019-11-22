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пятница, 22 ноября 2019 12:27

Попытки ввести запреты на электронные сигареты принесут больше вреда, чем пользы – New York Times

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Попытки ввести запреты на электронные сигареты принесут больше вреда, чем пользы – New York Times

В последнее время в некоторых штатах США наблюдаются попытки ввести запреты на ароматизированные электронные сигареты. А Массачусетс и несколько городов в Калифорнии предприняли шаги, чтобы вообще запретить электронные сигареты. Но подобные запреты являются плохим вариантом – пишет New York Times.

- Запреты не гарантируют, что подростки не получат электронные сигареты. К тому же запреты будут стимулировать людей, которые уже используют электронные сигареты (а это 11 млн. курильщиков в США), выбирать между традиционными сигаретами (которые остаются широко доступными, хотя они более опасны, чем электронные), и товарами для вейпинга черного рынка – прогнозируют в New York Times.

Поскольку именно товары для вейпинга, приобретенные на черном рынке, являются основными "подозреваемыми" в недавней вспышке травм легких у вейперов в некоторых регионах США, запреты на легальные электронные сигареты скорее усугубят кризис, а не ослабят его.

По мнению газеты, стратегически лучший, хотя и более сложный вариант - создание системы общественного здравоохранения, которая будет достаточно сильной, чтобы в долгосрочной перспективе бороться с курением. Ведь снизить уровень курения обычных сигарет помогли не запреты на сигареты, а повышение осведомленности общества о рисках курения.

Газета предлагает не запрещать электронные сигареты, а усовершенствовать законодательный контроль над ними. В частности, недавно принятый Конгрессом законопроект вводит обязательную верификацию возраста для любых покупок электронных сигарет через Интернет.

New York Times советует последовать опыту Великобритании. Там удалось сделать электронные сигареты доступными именно для взрослых, которые не смогли бросить курить обычные сигареты. При этом в стране не возниколо проблемы вейпинг-зависимости среди молодежи.

Эксперты связывают эти успехи с системой регулирования электронных сигарет в Британии. Там упаковка и реклама строго регулируются - запрещены яркие, красочные этикетки или рекламные кампании, ориентированные на подростков. И содержание никотина ограничено законами. В США, где нет таких ограничений, электронные сигареты часто содержат в два раза больше никотина, чем в Британии.

Также газета предлагает инвестировать в здравоохранение и в научные исследования по борьбе с никотиновой зависимостью. По данным газеты, система агентств, которые регулируют и контролируют вопросы табакокурения, настолько устарела, что "до сих пор использует в своей работе факс-аппараты и компакт-диски". Не случайно, Конгресс недавно выделил 100 млн. долларов на модернизацию упомянутых агентств.

Как пишет New York Times, мы до сих пор знаем далеко не все об электронных сигаретах – насколько безопасно их долгосрочное использование, насколько серьезны риски для тех, кто употребляет обычные и электронные сигареты? Чтобы ответить на эти вопросы, нужны серьезные научные исследования.

А потому, на данный момент, в мире все большую популярность приобретает такой подход к проблеме: если не куришь - не начинай, если куришь - бросай, если не можешь бросить - переходи на менее вредные альтернативы.

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