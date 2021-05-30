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воскресенье, 30 мая 2021 11:05

Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19

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Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
Сейчас все внимание спецслужб сосредоточено на Уханьском институте вирусологии. Фото: pexels-polina-tankilevitch-3735780

Разведслужбы Великобритании просмотрели версию происхождения вируса SARS-CoV-2, который является причиной мировой пандемии. Предполагается, что все началось из-за утечки коронавируса с китайской исследовательской лаборатории.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Сейчас все внимание спецслужб сосредоточено на Уханьском институте вирусологии. Появились данные о трех исследователях, работавших там, и заболевших вирусом в тяжелой форме в ноябре 2019 года. Также есть предположение, что китайских ученых заставили молчать, когда произошла утечка вируса.

Сейчас разведчики Соединенного Королевства исследуют єту версию несмотря на то, что по заверениям Пекина, их лаборатория точно не была к этому причастна.

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Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019. 31 декабря того же года китайские власти сообщили о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем.

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