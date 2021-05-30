Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили в сутки

Больше всего больных зарегистрировали в Днепропетровской области. Фото: Tim Douglas from Pexels

За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине зафиксировали 1703 новых больных коронавирусом. Среди них - 85 детей и 10 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего больных зарегистрировали в Днепропетровской (257), Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

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Госпитализировали -1330 человек, летальных исходов - 84, выздоровели - 5733 лиц, осуществлено тестирований за сутки - 32490.

28 мая зафиксировали 3096 новых больных коронавирусом. За все время пандемии в Украине заболело - 2201472 человека, выздоровели - 2036148 людей, летальных случаев - 50472