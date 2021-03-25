Большинство украинцев объединились против одной вакцины

Украинцы доверяют вакцинам из США и Европы. Фото: unsplash.com

Большинство украинцев согласны привиться вакцинами из США и Европы, но против препарата российского производства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, около половины опрошенных больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского союза. Не доверяют - около 20%. Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30%, не доверяют - 45%, затруднились с ответом - 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют - 35%, затруднились ответить - 46%. Доверие к российским вакцинам выразили 19%, недоверие - 58%, затруднились с оценкой - 24%.

Относительно больше сторонников у вакцины, произведенной в РФ, среди жителей юга и востока страны, старших людей, критиков процесса вакцинации от коронавируса, избирателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", партий Шария и Мураева.

Прививаться вакциной Covishield готовы 27%. Против - 67%. В целом прививаться от коронавируса больше готовы старшие опрошенные. Те, кто не боится заболеть, верят в мифы о коронавирусе и вакцине, не готовы вакцинироваться любой вакциной.

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Около 1/3 опрошенных полагают, что большинство или все вакцины безопасны. Одновременно почти половина считают, что безопасны только некоторые вакцины. Еще 16% говорят, что все вакцины опасны.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

70% украинцев считают, что коронавирус искусственно создан. По их мнению, это сделали с целью уменьшить количество населения, или вирус случайно возник из-за научного эксперимента. 19% людей среди молодежи 18-29 лет полагают, что вирус возник естественным путем.