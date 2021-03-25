70% украинский считают, что коронавирус искусственный - опрос

Большая половина украинский считает, что коронавирус создали специально. Фото: pixabay.com

70% украинцев считают, что коронавирус искусственно создан. По их мнению, это сделали с целью уменьшить количество населения, или вирус случайно возник из-за научного эксперимента.

19% людей среди молодежи 18-29 лет полагают, что вирус возник естественным путем, пишет "Рейтинг".

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37% украинцев лояльно относятся к вакцинации от коронавируса, а 41% - критически. При этом 47% украинцев готовы привиться, если вакцина будет бесплатной. 57% согласны вакцинироваться, если государство застрахует их от побочных эффектов.

Актуально массовое недоверие к индийской вакцине. Covishield готовы привиться 27% опрошенных. Проведение вакцинации украинцы оценили в 2,3 из 5.

В общем 74% украинцев считают, что сам вирус является более опасным, чем вакцина от него. 71% верят, что массовая вакцинация населения в мире поможет уменьшить распространение болезни и победить пандемию.

24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом Covishield. Украина получит первую партию американской вакцины от Covid-19 компании Pfizer уже в апреле.