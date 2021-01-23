Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья

Индустрия здорового образа жизни изменилось настолько, что уже не имеет отношения ни к здоровью, ни к жизни вообще - считает Артем Албул

В Украине, как и в мире, распространено много мракобесия - говорит блогер Артем Албул, который ведет Youtube-канал Проклятый Рационалист. Больше всего предрассудков и мракобесия, по его словам, связано с темой здоровья.

"Наибольшую трансформацию в плохую сторону претерпела тема здорового образа жизни. Действительно научно обоснованный здоровый образ жизни - это преимущественно очень скучные советы: питайтесь сбалансировано, спите достаточно, занимайтесь физической нагрузкой. Это кажется скучным, недостаточным и малоэфективним. Поэтому появляются сайты, блоги , инстаграм-страницы, которые пытаются дать более конкретные советы. Очень часто эти советы противоречат здравому смыслу и научным подходам к здоровому образу жизни. Зато они выглядят привлекательнее и кажутся более эффективными.

Банальный пример. Почему-то здоровый образ жизни в инстаграмном мире до недавнего времени очень сильно ассоциировался со смузи и фрешами. Это почему-то считается неотъемлемой частью здорового питания. В то же время фреш впитывает в себя больше плохого из фруктов, в частности сахар, а при этом он лишен величайшей ценности фруктов - клетчатки.

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Поскольку люди заводят свои страницы об этом, делают это своей основной тематикой, они должны определенным образом удивлять, фантазировать, давать новые и новые подходы. Это заставляет их если не придумывать самостоятельно, то вестись на какие-то провокационные темы. Мне кажется, что индустрия здорового образа жизни что у нас, что на западе, изменилась настолько, что уже не имеет отношения ни к здоровью, ни к жизни вообще. Иногда это совершенно вредные советы, которые могут ухудшить качество жизни ", - отмечает блогер.

Пандемии коронавируса можно было бы избежать, если бы Китай сразу сообщил миру о передаче вируса от человека к человеку Об этом заявляют ведущие тайваньские медики в документальном фильме о коронавирусе "Вспышка - вирус, поразивший мир". В фильме утверждается, что Китай знал о коронавирусе задолго до того, как рассказал миру. Авторы отслеживают происхождение вируса, возвращая зрителей к истокам пандемии, в результате которой на сегодня погибло более 2 млн человек. Об этом пишет британская Mirror.