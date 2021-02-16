Больные лежат в столовых: в Ивано-Франковске коллапс с Covid-19, туда срочно отправили Ляшко

На Ивано-Франковщине возникла критическая ситуация с коронавирусом, не хватает коек. Фото: pixabay

В Ивано-Франковске в Центральной городской клинической больнице с больными коронавирусом нет кроватей для инфицированных.

Из-за этого люди вынуждены лежать в коридорах и столовых, заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

Она утверждает, что в медучреждении заняты все кровати. Перед этим в больницу попали 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. 89 людей находятся на кислородной терапии. В других больницах разворачивают дополнительные койко-места.

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"На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной кровати. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые... все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", - добавила Бойко .

Поэтому главный санитарный врач Виктор Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковскую область. Сегодня состоится заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за снега сложно перевозить пациентов из этого региона в другие, где есть свободные места.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в этой области на сегодня чрезвычайно высокий уровень заболеваемости, а во многих городах заполнены более 90% койко-мест в больницах.

За последние сутки в Украине обнаружили 3143 новых больных коронавирусом. Это более чем 800 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 160, медработников - 47. Всего по состоянию на утро 16 февраля имеем 1 276 618 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 542 летальных. 150 пациентов умерли за последние сутки. Это на 88 больше, чем днем ​​ранее.Преодолели болезнь 1 122 968 пациентов, из них за последние сутки - 6189.