Возросло количество больных коронавирусом и смертей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3143 новых больных коронавирусом. Это более чем 800 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 160, медработников - 47.

Всего по состоянию на утро 16 февраля имеем 1 276 618 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 542 летальных. 150 пациентов умерли за последние сутки. Это на 88 больше, чем днем ​​ранее.

Преодолели болезнь 1 122 968 пациентов, из них за последние сутки - 6189, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 621, Черновицкой - 343 областях, Киеве - 308, Винницкой - 210 и Закарпатской - 204 областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 308 случаев;

Винницкая область - 210 случаев;

Волынская область - 95 случаев;

Днепропетровская область - 85 случаев;

Донецкая область - 60 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 204 случая;

Запорожская область - 95 случаев;

Ивано-Франковская область - 621 случай;

Киевская область - 136 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 115 случаев;

Николаевская область - 55 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 149 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 131 случай;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 343 случая;

Черниговская область - 28 случаев.

Постановление о новых зонах адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины. Согласно проекту, будет 4 зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.