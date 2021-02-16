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вторник, 16 февраля 2021 08:39

Возросло количество больных коронавирусом и смертей

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Возросло количество больных коронавирусом и смертей
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3143 новых больных коронавирусом. Это более чем 800 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 160, медработников - 47.

Всего по состоянию на утро 16 февраля имеем 1 276 618 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 542 летальных. 150 пациентов умерли за последние сутки. Это на 88 больше, чем днем ​​ранее.

Преодолели болезнь 1 122 968 пациентов, из них за последние сутки - 6189, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 621, Черновицкой - 343 областях, Киеве - 308, Винницкой - 210 и Закарпатской - 204 областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 308 случаев;
Винницкая область - 210 случаев;
Волынская область - 95 случаев;
Днепропетровская область - 85 случаев;
Донецкая область - 60 случаев;
Житомирская область - 18 случаев;
Закарпатская область - 204 случая;
Запорожская область - 95 случаев;
Ивано-Франковская область - 621 случай;
Киевская область - 136 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 26 случаев;
Львовская область - 115 случаев;
Николаевская область - 55 случаев;
Одесская область - 127 случаев;
Полтавская область - 149 случаев;
Ровенская область - 88 случаев;
Сумская область - 7 случаев;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 131 случай;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 99 случаев;
Черновицкая область - 343 случая;
Черниговская область - 28 случаев.

Постановление о новых зонах адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины. Согласно проекту, будет 4 зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.

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Дата
16
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