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воскресенье, 27 декабря 2020 13:13

Больные ковидом заполнили 38% мест в больницах

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Больные ковидом заполнили 38% мест в больницах
Медсестра в специальном защитном костюме в палате для пациентов в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы, в Ивано-Франковске. Фото УНИАН.

В Украине заполненность коек в больницах, подготовленных для больных COVID-19 составляет 38,4%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения

Самый высокий уровень загруженности коек для больных COVID-19 в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях. В Киеве заняты 45,3% коек для пациентов с коронавируса.

Самая высокая заболеваемость COVID-19 по состоянию на 27 декабря зафиксирована в Запорожской области, где соответствующий показатель за 14 дней составляет 577,9 на 100 тыс. Населения, а также в Киеве - 541,9.

Также высокий уровень заболеваемости в Черкасской (539,9), Черниговской (509,1), Николаевской (508,0), Киевской (494,3) и Одесской (474,5) областях.

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Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине составляет 346,0.

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