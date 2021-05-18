Безопасно ли делать прививку Pfizer после первой дозы AstraZeneca - результаты исследования

Участие в исследовании приняли 670 добровольцев. Фото: pixabay.com

Делать вторую прививку вакциной Pfizer после укола препаратом AstraZeneca безопасно и эффективно.

Об этом сообщают в результатах исследования Испанского государственного института здравоохранения Карлоса III, пишет Reuters.

Ученые обнаружили, что иммунный ответ у людей после прививки Pfizer был в 30-40 раз больше, чем у контрольной группы, получавшей только дозу AstraZeneca.

Участие в исследовании приняли 670 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, которые уже получили первую дозу AstraZeneca. Примерно 450 получили дозу препарата Pfizer. Серьезные побочные эффекты обнаружили только в 1,7% участников. В частности, они жаловались на головные боли, боли в мышцах и общее недомогание.

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"Это не симптомы, которые можно считать серьезными", - сказала одна из руководителей исследования доктор Магдалена Кемпинс.

Люди, которые сделали обе прививки одинаковым препаратом, меньше жаловались на побочные симптомы.

Сейчас исследования продолжаются, ведь недавно в Испании запретили делать прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 лет.

"Сегодняшние результаты подтверждают возможность вакцинации пациентов, получивших первую дозу от AstraZeneca, но решение не зависит от исследователей", - говорит Хесус Антонио Фриас, врач одного из отделений больницы Карлоса III.

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