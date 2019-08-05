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понедельник, 05 августа 2019 07:38

Без каких прививок могут не пустить в школу

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Без каких прививок могут не пустить в школу
Это прививка от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Фото: из открытых источников

Перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем. Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила в Facebook.

"Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун призывает вакцинироваться от дифтерии и столбняка

Прививки, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

В Хмельницком зарегистрировали первый случай дифтерии. Заболела 21-летняя жительница Хмельницкого, которая в 16-летнем возрасте пропустила вакцинацию против дифтерии.

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