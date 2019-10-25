Бесплодие: мифы, которые не дают вам стать родителями

Бесплодие — проблема, актуальная для всего мира, и с каждым годом она только усугубляется. Еще несколько лет назад специалисты говорили о том, что она касается каждого шестого человека (как мужчины, так и женщины). Но последние данные свидетельствуют: теперь бесплодие — это недуг каждого пятого человека.

Мы собрали мифы о бесплодии, которые помогут понять, насколько эта проблема многогранна и почему своевременное лечение бесплодия — единственно верное решение.

Проблема бесплодия с каждым годом только усиливается

Миф 1: многие проблемы с бесплодием надуманы — нужно расслабиться, и результат придет

Если вы впадаете в панику в первые месяцы попыток, то этим советом действительно стоит воспользоваться. Но если безрезультатные попытки зачать длятся уже год, это тревожный звоночек — требуется посещение врачей и тщательное обследование.

Миф 2: бесплодие — это в большей степени женская проблема

Это один из самых сложных мифов, потому что мужчины, которые им руководствуются, даже не ходят к врачу и возлагают всю ответственность за результат на женщину. Статистика же говорит об обратном: по разным данным мужское бесплодие приходится на 30-50% случаев, а есть и такие исследования, которые показывают, что роль мужчины в этом вопросе значима в 60% случаев.

Миф 3: бесплодие возникает от неправильного образа жизни — сами виноваты

И еще один ненужный миф, навязывающий чувство вины. Люди боятся обращаться за помощью, так как думают, что сами виноваты в последствиях и что-то делали не так. Но вот интересный факт: от 30 до 40% всех проблем при зачатии ребенка связаны с эндокринными нарушениями, от которых никто не застрахован.

Проблема бесплодия с каждым годом только усиливается

Миф 4: у нас никогда не было никаких проблем — бесплодию неоткуда взяться

К сожалению, в нашем организме часто правят бал скрытые процессы. Проверить абсолютно все при плановом посещении гинеколога или андролога просто невозможно, особенно если не знать, что искать. В результате проблемы выявляются только в момент, когда люди пытаются зачать. Та же непроходимость маточных труб нередко формируется из-за скрытых инфекционных заболеваний. Так что тщательное обследование перед подготовкой к беременности — это очень важный этап, который опускать не стоит.

Миф 5: бесплодие касается только бездетных — если дети уже есть, его не бывает

Существует такое понятие, как "вторичное бесплодие" — и оно как раз имеет отношение к парам, которые имеют уже одного и более детей. Причин такой проблемы тоже масса, и без обследования в них никак не разобраться.

Миф 6: при бесплодии помогают народные средства — нужно только "почистить" организм

Проблема бесплодия с каждым годом только усиливается

Это очень страшный миф. Использование непонятных фитотампонов, бабушкиных методов и других сомнительных средств — это прямой путь к ухудшению ситуации. Если кому-то помогли странные народные способы, то это не более чем стечение обстоятельств. Но чаще всего врачам приходится долго и за большие деньги исправлять то, что было получено в результате самостоятельного "лечения".