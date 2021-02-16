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вторник, 16 февраля 2021 12:41

AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Украине

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AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Украине
AstraZeneca подала заявку на регистрацию в Украине. Фото: pixabay

Заявку на госрегистрацию в Украине вакцины против коронавируса подала компания AstraZeneca.

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил документы 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Всемирная организация здравоохранения также вчера одобрила препарат этого же производителя для экстренного применения. Это означает, что теперь вакцину можно использовать в мире в рамках COVAX.

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В ВОЗ заявили, что одобрили 2 варианта препарата. Один из них разработали совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй - в Институте сыворотки Индии.

Ускоренную процедуру одобрения вакцин против новых штаммов коронавируса утвердили в Евросоюзе. Британско-шведская компания AstraZeneca планирует адаптировать свою вакцину к новым штаммам.

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Дата
16
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