В ЕС по-новому будут одобрять вакцины от коронавируса

Вакцины против новых штаммов будут одобрять ускоренно. Фото: pexels.com

Ускоренную процедуру одобрения вакцин против новых штаммов коронавируса одобрили в Евросоюзе.

"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому скорее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

О разработке новых вакцин сообщила компания Moderna. Она должна быть адаптированной против штамма из ЮАР.

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Британско-шведская компания AstraZeneca планирует адаптировать свою вакцину к новым штаммам.

За последние сутки в Украине обнаружили 3094 новых больных коронавирусом. Из них детей - 183, медработников - 72. Госпитализировали 1917 человек.