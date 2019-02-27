Ароматные лекарства: назвали специи для лечения гриппа

Народные методы от гриппа: назвали природные лекарства Фото: 4mama.ua

Чтобы не заболеть гриппом ешьте побольше специй и пряностей. В корице, гвоздике и имбиря являются эфирные масла, раздражающие слизистую и улучшают кровообращение.

Дома или в офисе можно поставить аромалампу с эфирными маслами - розмариновым, апельсиновым, лимонным. Это уменьшит концентрацию возбудителей инфекции, окажет бактерицидное действие.

Об этом рассказывает Олег Назар, директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины.

"Очень полезно масло розмарина. Ее компоненты убивают микробы, сужают сосуды и повышают работоспособность. Улучшают внимательность и сообразительность цитрусовые масла. Если нет аромалампы, то можно просто вдыхать запах масла или, добавив пару капель в стакан теплой воды, полоскать горло", - уточняет специалист.

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В эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. В Украине циркулирует вирус гриппа Сингапур А. Он приводит к тяжелым пневмоний и смертельных случаев среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями. Также опасен для детей и людей с ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и беременных.

"Клиницисты обычно боятся вируса штамма А. Он вызывает наибольшую напряженность, смертность. Он протекает очень бурно, от него умирают молодые люди. В прошлом епидемсезони доминировал грипп группы В, который мягче протекает, чем вирус группы А. Каждый респираторный вирус максимально поражает "свой" отдел респираторного тракта. Парагрипп, например, атакует гортань - поэтому появляется охриплость голоса. при гриппе А (H3N2) пик поражения - трахеи, так ноет за грудиной. Это характерная его признак, который проявляется при кашле", - уточняет Ольга Голубовская, заслужений врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца.

Признаки болезни:

Грипп начинается резко - за несколько часов температура тела достигает 39-40 градусов.

Лихорадка держится минимум пять дней

Ломота в мышцах и суставах.

Нытье во всем теле, больные не в силах подняться с постели.

В первые сутки отсутствие насморка, кашля.

Ничего того, что сопровождает ОРВИ. Все это появится на второй-третий день.

Заедать стресс нельзя. Однако налегать при этом следует не на сладости и фастфуд, а на здоровую пищу, которая содержит действенные против стресса вещества. Это позволит эффективно противостоять нервной истощению, никоим образом не навредив своему здоровью. Перечень продуктов с антистрессовым действием представлены в статье.