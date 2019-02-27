Ароматные лекарства: назвали специи для лечения гриппа

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
1 Просмотров: 1593
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 801
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 639
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1692
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1296
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 693
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2862
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1503
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 531
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
5
4
5
1
3
18-летняя девушка без каких-либо проявлений беременности родила, находясь в коме
18-летняя девушка без каких-либо проявлений беременности родила, находясь в коме
Без кесарева: женщина за раз родила 7 здоровых детей
Без кесарева: женщина за раз родила 7 здоровых детей
Чудо рождения: женщина сразу забеременела естественным и искусственным путем
Чудо рождения: женщина сразу забеременела естественным и искусственным путем
Средиземноморская диета признана лучшей для здоровья
Средиземноморская диета признана лучшей для здоровья
Синдром Спящей Красавицы: 11-летний мальчик впадает в спячку
Синдром Спящей Красавицы: 11-летний мальчик впадает в спячку
Видео
Все видео
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Чудо-женщина с украинскими корнями: что помогает Галь Гадот держать себя в форме
Чудо-женщина с украинскими корнями: что помогает Галь Гадот держать себя в форме
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 801
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1296
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1296
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4266
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2952
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1179
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 21:01

Ароматные лекарства: назвали специи для лечения гриппа

  Комментировать
Ароматные лекарства: назвали специи для лечения гриппа
Народные методы от гриппа: назвали природные лекарства Фото: 4mama.ua

Чтобы не заболеть гриппом ешьте побольше специй и пряностей. В корице, гвоздике и имбиря являются эфирные масла, раздражающие слизистую и улучшают кровообращение.

Дома или в офисе можно поставить аромалампу с эфирными маслами - розмариновым, апельсиновым, лимонным. Это уменьшит концентрацию возбудителей инфекции, окажет бактерицидное действие.

Об этом рассказывает Олег Назар, директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины.

"Очень полезно масло розмарина. Ее компоненты убивают микробы, сужают сосуды и повышают работоспособность. Улучшают внимательность и сообразительность цитрусовые масла. Если нет аромалампы, то можно просто вдыхать запах масла или, добавив пару капель в стакан теплой воды, полоскать горло", - уточняет специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали неожиданные продукты, которые вызывают запор

В эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. В Украине циркулирует вирус гриппа Сингапур А. Он приводит к тяжелым пневмоний и смертельных случаев среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями. Также опасен для детей и людей с ожирением, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и беременных.

"Клиницисты обычно боятся вируса штамма А. Он вызывает наибольшую напряженность, смертность. Он протекает очень бурно, от него умирают молодые люди. В прошлом епидемсезони доминировал грипп группы В, который мягче протекает, чем вирус группы А. Каждый респираторный вирус максимально поражает "свой" отдел респираторного тракта. Парагрипп, например, атакует гортань - поэтому появляется охриплость голоса. при гриппе А (H3N2) пик поражения - трахеи, так ноет за грудиной. Это характерная его признак, который проявляется при кашле", - уточняет Ольга Голубовская, заслужений врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца.

Признаки болезни:

Грипп начинается резко - за несколько часов температура тела достигает 39-40 градусов.

Лихорадка держится минимум пять дней

Ломота в мышцах и суставах.

Нытье во всем теле, больные не в силах подняться с постели.

В первые сутки отсутствие насморка, кашля.

Ничего того, что сопровождает ОРВИ. Все это появится на второй-третий день.

Заедать стресс нельзя. Однако налегать при этом следует не на сладости и фастфуд, а на здоровую пищу, которая содержит действенные против стресса вещества. Это позволит эффективно противостоять нервной истощению, никоим образом не навредив своему здоровью.

Перечень продуктов с антистрессовым действием представлены в статье.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ароматные лекарства: назвали специи для лечения гриппа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 40539
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 32013
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 20619
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 20518
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13384
Здоровье
Назвали неожиданные продукты, которые вызывают запор
Назвали неожиданные продукты, которые вызывают запор
 Просмотров: 153
Что съесть перед сном, чтобы хорошо выспаться
Что съесть перед сном, чтобы хорошо выспаться Просмотров: 396
В Украине запретили лекарства российского производства
В Украине запретили лекарства российского производства Просмотров: 450
Разработали уникальный смарт-монитор, который исследует сердце
Разработали уникальный смарт-монитор, который исследует сердце Просмотров: 126
8 тысяч студентов не вышли на учебу из-за кори
8 тысяч студентов не вышли на учебу из-за кори Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
11
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
7
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
4
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
Голосов: 89
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua