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воскресенье, 29 ноября 2020 14:18

Арахамия рассказал о новом "интеллектуальном" карантин в Украине

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Арахамия рассказал о новом &quot;интеллектуальном&quot; карантин в Украине
В Раде заговорили о новом карантине. Фото: УНИАН.

В Украине могут ввести так называемый "интеллектуальный локдаун". Такой режим будет учитывать эпидситуации в каждом отдельном регионе при установлении тех или иных ограничений.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно внедрить и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауном. То есть, не тот полный локдаун, который был весной, а такой, скорректированный по реалиях в каждом регионе, в частности общественный транспорт и так далее", - заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп также выразил мнение, когда будет лучше объявить локдаун.

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"У меня ощущение, что с точки зрения убытков экономики, то нужно постараться дотянуть до новогодних праздников, так как в это время и так 90% предприятий не работают. И тогда, если делать полный локдаун, то в настоящее время потери для экономики будут минимальны. Пострадает больше сфера обслуживания и сфера развлечений, но другие предприятия пострадают в меньшей степени", - заявил он.

Возможны варианты введения локдауна в Украине - "с 1 января или с 25, 26 декабря".

Однако, если уровень заболеваемости подскочит в декабре, то жесткий карантин возможен и раньше, предположил Арахамия.

По расчетам эпидемиологов надо от 15 до 21 дня, чтобы полный локдаун сработал. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания руководства парламента, правительства и Офиса президента.

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