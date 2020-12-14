Американские гинекологи рассказали, можно ли прививаться от Covid-19 беременным

Беременным нужна консультация врача перед прививкой от коронавируса. Фото: Reuters

Американский колледж акушеров-гинекологов (ACOG) не запрещает делать беременным прививки от Covid-19 недавно утвержденной вакциной Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на колледж.

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"Хотя данные по безопасности использования вакцин против COVID-19 во время беременности пока отсутствуют, также нет данных, которые бы свидетельствовали и о том, что вакцины Pfizer/BioNtech противопоказаны беременным. ACOG рекомендует не отказывать в вакцинации от COVID-19 беременным, которые отвечают критериям вакцинации", - говорится в заявлении ACOG, которая была опубликована 13 декабря.

По словам медиков, беременная женщина должна принять решение о вакцинации совместно со своим врачом.

ACOG порекомендовал прививаться женщинам на грудном вскармливании и тем, кто планирует беременность.

Добровольцы, которым делали прививки вакцинами от коронавируса Pfinzer & BioNTech и Moderna, описали ощущения после принятия препарата.