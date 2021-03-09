Американец получил патент на искусственные зубы

Каждый второй мужчина после 35 лет обращается к стоматологу с необходимостью протезирования. Фото: Anna Shvets: Pexels

9 марта 1822 года американец Чарльз Грэхем получил патент на искусственные зубы. На то время в основном их изготавливали из пластмассы.

1-е зубные протезы из слоновой кости появились в древнем Египте. Их закрепляли золотой проволокой. В то время позволить себе такую ​​роскошь мог только состоятельный человек. Протезы свидетельствовали о его достатке.

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К середине XVIII в. искусственные зубы изготавливались из костей крупного рогатого скота. Их прикрепляли к соседним проволокой из золота или серебра. Вставные зубы, которые больше похожи на современные, придумал дантист Людовика XV Пьер Фошар.

В частности ему принадлежит идея применения фиксирующих протезных пружин из утолщенной золотой проволоки или из спирали: оттисков в то время еще не было, а пружины позволяли устанавливать зубной протез гибко, учитывая индивидуальные особенности пациента.

Лучшим материалом для искусственных зубов считались мертвые люди. Их зубы применяли для зубных протезов до 1860-х, особенно в избытке их было во время гражданской войны. В наше время зубные протезы изготавливают из легких и прочных металлических сплавов, пластмасс, резины, стекла, керамики.

Интересные факты:

- до недавнего времени зубные протезы были желанным свадебным подарком на Британских островах;

- Мао Цзэдун не чистил зубы. Полоскал ротовую полость чаем, или жевал чайные листья;

- зуб - единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению;

- по закону штата Вермонт, США, женщина не имеет права носить зубные протезы без письменного разрешения ее мужа.

Прикрытие в течение длительного времени рта и носа может провоцировать сухость во рту из-за отсутствия потока воды. В таких условиях развиваются вредные микроорганизмы, что может способствовать возникновению кариеса и заболеваний десен.