Врач рассказал, как ношение медицинских масок вредит зубам и деснам

Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал, что ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен.

Врач считает, что прикрытие в течение длительного времени рта и носа может провоцировать сухость во рту из-за отсутствия потока воды. В таких условиях развиваются вредные микроорганизмы, что может способствовать возникновению кариеса и заболеваний десен.

"Поэтому носить маску необходимо, но нужно как-то делать перерывы, для того чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта", - рассказал врач.

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Шаргородский указал, что из-за ношения масок может также ощущаться неприятный запах изо рта. В связи с этим он рекомендовал в период пандемии коронавируса чаще чистить зубы и полоскать рот водой. С этой проблемой обычно сталкиваются курильщики и те, кто часто ест сладкое. Однако в некоторых случаях неприятный запах изо рта может оказаться признаком опасной болезни.

Из-за введения карантина в течение всего эпидемиологического сезона 2020-2021 года врачи в Украине не обнаружили вируса гриппа. Об этом сообщила заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.