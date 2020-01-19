Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение

Подросткам до 13 лет не рекомендуется купаться на Крещение Фото: Александр Курсик

19 января в Украине будут отмечать праздник Крещения Господа. Одной из основных его традиций является ныряние в освященную прорубь.

Несмотря на все плюсы от крещенского купания, оно имеет большой список противопоказаний и других негативных последствий.

В воду нужно погружаться трижды

По традиции такая процедура должна помочь человеку избавиться и уберечься от любых недугов на весь год. Освященная вода в которую необходимо нырять еще называется святой Богоявленской.

Холодная вода может вызвать аллергию

"Не стоит купаться с хроническими заболеваниями. Это касается людей с сахарным диабетом или заболеванием почек, поскольку этот орган особенно уязвим, - говорит главный врач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойка. - Запрещается нырять при атеросклерозе, активных формах туберкулеза легких, сердечно-сосудистых заболеваниях и астме. В некоторых холодная вода может вызвать аллергию. Также нельзя купаться людям, которые имеют острые респираторные заболевания, гипертонию или ревматоидный артрит".

Возраст для купания - неограниченный

Однако старшему человеку все же нужно ориентироваться на общее состояние здоровья и самочувствие. Детям рекомендуется заходить в зимнюю воду до подросткового возраста - это 13-14 лет.

Прорубь должна иметь толстые края

В противном случае человек может порезаться. Также место должно быть без подводных течений с максимально ровным дном и без посторонних предметов. Не стоит нырять в водоем, когда температура воздуха ниже четырех градусов.

Раздеваться и одеваться лучше в помещении

"Человек, который будет нырять в прорубь впервые может получить холодовой шок. Для этого даже не нужен мороз, - говорит Стойка.- Такому человеку нужно подготовить какое-то теплое и сухое место, куда бы он мог сразу зайти, согреться и менять там одежду. Если такой возможности нет, то в период переодевания можно стоять на теплоизолирующему коврике, толстом полотенце или хотя бы картонке".

Алкоголь вызывает дезадаптацию

Если его принять перед или после купанием, то можно не почувствовать, что организму очень холодно. К негативным последствиям может привести, если человек пойдет в воду натощак или слишком сытым. Бегать или розминатиметься к сильной потливости и розпарення. В таком случае очень быстро теряется тепло и после сложно согреться. Если пить очень горячие напитки перед купанием.

Нырять лучше голышом

"Через мокрую одежду человеку становиться еще холоднее и снимать вещи, когда они были в воде значительно труднее, - говорит профессиональный морж Марьян Дзюна. - Неопытным ныряльщикам стоит максимально мало времени находиться в воде. Погружаться несколько раз и сразу выходить греться. Ведь их организм не готов к таким нагрузкам".

Погружаться стоит по шею

"Это поможет избежать сужения сосудов головного мозга, - добавляет Дзюна. - Во время ныряния нужно избегать прыжков в прорубь головой вперед и обычных погружений с головой. Такая процедура повышает снижение температуры и может привести к шоку от холода".

ПЦУ накануне праздника Крещения Господнего 19 января рассказала, что никакого церковного предписания о купании в проруби в этот день нет, а для украинцев это раньше не было распространенной традицией.