8 тысяч студентов не вышли на учебу из-за кори

Единственной эффективной защитой против кори является прививка. ФОТО: rrda.gov.ua

Из-за вспышки кори в Винницком национальном медицинском университете объявили карантин. На сегодняшний день более 8 тысяч студентов заведения вынуждены учиться дистанционно.

"Для университета это очень редкое событие, не так часто у нас приостанавливают учебный процесс. Конечно, без студентов и преподавателей грустно ходить на работу. Понятно, что для студентов это не очень хорошо, что они вынуждены пропускать занятия", — цитирует заведующего кафедрой анатомии человека Виталия Тихолаза местное издание ВинницяОК.

Пары в университете планируют возобновить на следующей неделе. Из общежитий нынче почти все студенты разъехались. Осталось около 20-25 человек. Это те, кто совмещает учебу с работой. Также остались иностранные студенты. Тех из них, у кого нет прививки против кори, вакцинируют бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как на самом деле отличить корь от гриппа

Ранее рассказали, что корь мешает детям учиться. В Ровенской области официально запретили посещение учебных заведений без наличия прививки.