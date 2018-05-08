5 странных фобий, которые делают жизнь невыносимой

Почти все фобии мешают жить. Только в одних человек привыкает, а к другим нет. Тогда они могут испортить жизнь. Вот самые распространенные из них.

Автор: Tochka.net. Странные страхи людей, которые мешают жить

Как поставить точку

Если кто-то не ставит в конце предложений точки, совсем не обязательно, что человек неграмотный или невнимателен.

Возможно, у него очень редкая фобия - пунктумофобия. Когда страшно поставить точку в конце предложения.

Как пришить пуговицу

Всего один человек из 75000 страдает от редкой фобии - кумпунофобии. То есть никаких пальто и пиджаков на пуговицах носить не рекомендуется. А как тогда джинсы вообще застегивать?

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Боязнь кошек

Это состояние называется айлурофобией. Одни люди испытывают страх, только когда кошка начинает приближаться к ним. Другие начинают паниковать, когда она попадает в поле их зрения. Они ежеминутно проживают в сильном страхе, беспокоясь о том, что какая-то кошка вдруг появится и нападет на них.

Как отмечать дни рождения

Те, кто страдает от дорофобии, очень экономят на праздновании дней рождений и подарки для именинников.

Ведь у таких людей фобия, связанная со страхом появляться на днях рождения и праздновать собственный. Более того, это еще и серьезная психологическая проблема из детские комплексов.

Что делать с пупком

Омфалофобия - это когда человек очень боится пупкивв. Причем не только трогать их, но и просто смотреть.

Психологи считают, что у людей с подобной фобией с мамами совсем непростые отношения. Поскольку пупок - это, по сути пуповина, которая соединяла ребенка с матерью, когда он был еще эмбрионом.