5 продуктов, которые нагоняют сонливость

Сонливость возникает от овощного салата Фото: bzfe.de

Еда влияет не только на вес, качество иммунитета и обмен веществ. Есть продукты, которые делают человека сонливым. От этого ухудшается физическое и умственная работоспособность.

Об этом пишет Мedaboutme.

От этих продуктов следует удержаться на работе, зато увеличить потребление вечером.

1. Овощной салат с маслом или соусом

Он утолит голод, но и спровоцирует сонливость и упадок сил. В нем мало калорийности для поддержания работоспособности. чтобы это изменить, добавьте грибов, мяса, картофеля, бобовых, яиц, кукурузы.

2. Чашка молока

С возрастом организму становится труднее усваивать молочный белок и возникает сонливость от этого напитка.

Освежиться можно кисломолочными продуктами, которые улучшают пищеварение и микрофлору кишечника.

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3. Шоколадно-ореховый десерт содержит большое количество магния, а этот минерал расслабляет мышечные ткани.

4. Перекус на ходу

От поспешного перекуса, у человека исчезают силы работать. Организм ослабнет и захочет спать. Сытной ужином состояние только ухудшится. Желудок всю ночь перетравлюватиме потребленную пищу.

5. Злоупотребление калорийной пищей

Чем калорийнее пища - тем сильнее будет хотеться спать. При сбалансированном питании не возникает сонливости и человек почуваетьсяя бодро.