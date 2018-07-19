5 нестандартных способов избавиться от похмелья

Похмелье исчезает от петрушки Фото: kak7.ru

Шумные вечеринки заканчивают утренним похмельем. Вместо приятных спосбив человеку остаются головная боль, тошнота, слабость. Бороться с ними действеннее не рассолом или пивом.

24 канал собрал оригинальные способы избавиться от похмелья утром.

Кровавый коктейль

Известно, что от похмелья помогает томатный сок и белковая пища. Лучше сделать два в одном.

Налить стакан томатного сока и один яичный желток. Хорошо размешать и выпить залпом.

Петрушка

Эта зелень улучшает самочувствие утром. После застолья стоит пожевать пучок петрушки.

Мороженое

Лучше всего выбирать обычный белый пломбир или вершковеморозиво. От наполнителей и шоколадной глазури лучше отказаться.

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Лимонные ломтики

Когда нет аппетита и мучает тошнота, стоит порезать лимон. Можно и пососать, но действеннее помазать под мышками. Это поможет уменьшить обезвоживание.

Шаманские хитрости

Жители Гаити спасаются с помощью магии. По их мнению, надо сделать тряпичную куклу, которая будет символизировать страдальца, и вонзить в нее 13 шпилек.

Просыпаться в будни рекомендуется на 20 минут раньше, чем вы привыкли. Сэкономленное время ученые советуют потратить на то, чтобы добираться на работу не машиной, а пешком или на велосипеде. Британские ученые выяснили, что 20 минут утренней пешей прогулки или езды на велосипеде позволяют втрое уменьшить риск возникновения сердечного приступа и других опасных для жизни состояний.