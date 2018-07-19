5 нестандартных способов избавиться от похмелья

Шумные вечеринки заканчивают утренним похмельем. Вместо приятных спосбив человеку остаются головная боль, тошнота, слабость. Бороться с ними действеннее не рассолом или пивом.
24 канал собрал оригинальные способы избавиться от похмелья утром.
Кровавый коктейль
Известно, что от похмелья помогает томатный сок и белковая пища. Лучше сделать два в одном.
Налить стакан томатного сока и один яичный желток. Хорошо размешать и выпить залпом.
Петрушка
Эта зелень улучшает самочувствие утром. После застолья стоит пожевать пучок петрушки.
Мороженое
Лучше всего выбирать обычный белый пломбир или вершковеморозиво. От наполнителей и шоколадной глазури лучше отказаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 продуктов, которые уменьшают потоотделение
Лимонные ломтики
Когда нет аппетита и мучает тошнота, стоит порезать лимон. Можно и пососать, но действеннее помазать под мышками. Это поможет уменьшить обезвоживание.
Шаманские хитрости
Жители Гаити спасаются с помощью магии. По их мнению, надо сделать тряпичную куклу, которая будет символизировать страдальца, и вонзить в нее 13 шпилек.
Просыпаться в будни рекомендуется на 20 минут раньше, чем вы привыкли. Сэкономленное время ученые советуют потратить на то, чтобы добираться на работу не машиной, а пешком или на велосипеде.
Британские ученые выяснили, что 20 минут утренней пешей прогулки или езды на велосипеде позволяют втрое уменьшить риск возникновения сердечного приступа и других опасных для жизни состояний.
Комментарии