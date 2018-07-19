5 нестандартных способов избавиться от похмелья

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 2404
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5508
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1044
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3618
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131332
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2088
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
11
5
11
10
3
Мужчина с ампутированными руками и ногами: &quot;Теперь я делаю все, что не делал раньше&quot;
Мужчина с ампутированными руками и ногами: "Теперь я делаю все, что не делал раньше"
&quot;Потратили на одного бойца $ 10 тыс&quot; - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
"Потратили на одного бойца $ 10 тыс" - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
&quot;Я почуваюся трагічною лялькою&quot; - жінка із &quot;порцеляновою&quot; шкірою розповіла свою історію
"Я почуваюся трагічною лялькою" - жінка із "порцеляновою" шкірою розповіла свою історію
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Видео
Все видео
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Как спасти утопающего: советы медиков
Как спасти утопающего: советы медиков
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 423
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 369
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
четверг, 19 июля 2018 23:28

5 нестандартных способов избавиться от похмелья

  Комментировать
5 нестандартных способов избавиться от похмелья
Похмелье исчезает от петрушки Фото: kak7.ru

Шумные вечеринки заканчивают утренним похмельем. Вместо приятных спосбив человеку остаются головная боль, тошнота, слабость. Бороться с ними действеннее не рассолом или пивом.

24 канал собрал оригинальные способы избавиться от похмелья утром.

Кровавый коктейль

Известно, что от похмелья помогает томатный сок и белковая пища. Лучше сделать два в одном.

Налить стакан томатного сока и один яичный желток. Хорошо размешать и выпить залпом.

Петрушка

Эта зелень улучшает самочувствие утром. После застолья стоит пожевать пучок петрушки.

Мороженое

Лучше всего выбирать обычный белый пломбир или вершковеморозиво. От наполнителей и шоколадной глазури лучше отказаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 продуктов, которые уменьшают потоотделение

Лимонные ломтики

Когда нет аппетита и мучает тошнота, стоит порезать лимон. Можно и пососать, но действеннее помазать под мышками. Это поможет уменьшить обезвоживание.

Шаманские хитрости

Жители Гаити спасаются с помощью магии. По их мнению, надо сделать тряпичную куклу, которая будет символизировать страдальца, и вонзить в нее 13 шпилек.

Просыпаться в будни рекомендуется на 20 минут раньше, чем вы привыкли. Сэкономленное время ученые советуют потратить на то, чтобы добираться на работу не машиной, а пешком или на велосипеде.

Британские ученые выяснили, что 20 минут утренней пешей прогулки или езды на велосипеде позволяют втрое уменьшить риск возникновения сердечного приступа и других опасных для жизни состояний.

24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 нестандартных способов избавиться от похмелья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 77260
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 68564
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 59162
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 57199
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 29799
Больше всего комментируют
10
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
9
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
В России рождается новый нацизм - Бабченко
5
"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки
Голосов: 327
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua