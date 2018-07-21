3 упражнения для идеального пресса от Аниты Луценко

Автор: elena.lutsk.ua Идеальный пресс выходит из 3 упражнениями Аниты Луценко

Фитнес-тренер Анита Луценко советует не заниматься неэффективными упражнениями. Для получения плоского живота и рельефных мышц нужно всего несколько способов тренировки, которые можно выполнять дома.

С ними красота всего тела и идеальный пресс обеспечено.

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Упражнения для пресса от Аниты Луценко

1. Подъем с хлопками под коленом (чередуем ноги). Упражнение выполнять 20 раз.

2. Толкать таз вверх. Упражнение выполнять 20 раз.

3. Скрутка на боку. Упражнение выполнять 10 раз на каждом боку.

Комплекс упражнений следует выполнять в три подхода.

Все, что человек делает со своим телом, отражает его психологическое и эмоциональное состояние. Переедание часто переходит в так называемую нервную булемию. Оно обычно начинается с тревожности. Человек чувствует нервное напряжение. Чтобы его снять, бежит к холодильнику. Эффект довольно прост: кровь отливает от головы и приливает к желудку.