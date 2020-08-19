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четверг, 20 августа 2020 12:51

29 лет - переломный возраст: раскрыли проблемы мужчин и женщин

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29 лет - переломный возраст: раскрыли проблемы мужчин и женщин
Борис Скачко раскрыл, как стресс старит украинцам. Фото: facebook.com

Все годы независимости в Украине люди живут в стрессе. От этого у мужчин ухудшается потенция, а у женщин чаще возникает рак молочной железы.

Нестабильная власть, скачки доллара, карантин и потеря работы приводят к стрессу у населения. Он ускоряет старение организма. Украинцы в 29 лет имеют болезни пожилых людей. Это переломный возраст в жизни. Если не начать лечение, старость придет раньше.

О все эти процессы в организме Gazeta.ua рассказал столичный диетолог Борис Скачко.

Как изменения в стране влияют на здоровье украинцев?

У мужчин деликатное сердце, а у женщин печень. Они первыми реагируют на изменения условий жизни. В мужской природе стоит задача выполнить работу любой ценой. Помню на марафоне умер как раз человек 29 лет. Он бежал на убой. Не было сигнала остановиться при опасности сердечной недостаточности. С таким же симптомом попали в реанимацию еще несколько мужчин. С женщинами такого не случилось. Им легче, поскольку имеют другую реакцию на стресс. Гормоны так построили работу сердца, оно работает до последнего. Они скорее вызовет сосудистую недостаточность, от чего закружится голова и она остановится. Перед смертельной опасностью падает давление, и возникает сигнал остановиться. Это защитная реакция направление на сохранение вида, которое зависит от количества женщин.

Какие болезни помолодели?

Мужчина стесняются проблем в постели и врачам рассказывают о запор. Не спрашивайте у мужчины о потенции, все равно правды не скажет. Спросите об очищении кишечника. Если нарушена его работа, то и половой системы также. Так отравляется весь организм. Чем дольше человек будет сексуально активным, тем моложе выглядеть.

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Ближе к 30 годам уровень гормона тестостерона постепенно уменьшается, который поддерживает сексуальную активность. От него зависит наращивания мышц, упругость кожи, запасания кальция костями и моторика кишечника. Если пища плохо переваривается и не выделяется растворенным в почки. Там может образоваться песок, который видно на УЗИ. Почки показывают слабую работу утренними отеками под глазами, часто бывает в 29 лет.

Если женщина не использует мужчину по назначению в постели, будет и сама проблемы со здоровьем. В монастырях 30% женщин умирают от рака молочной железы, яичников или матки. Для некоторых госпожа этот "монастырь" бывает и дома. Мужчина есть, но от стресса имеет низкую потенцию. Поэтому умные замужние женщины ведут человека к врачу. А одинокие - ищут партнера, не дожидаясь принца.

Если женщина не использует мужчину по назначению в постели, будет и сама проблемы со здоровьем

Меняется ли работа мозга в этом возрасте?

Из-за слабой работу печени у женщин снижается давление и чаще болит голова. Мужчины думают, что это отговорки от секса.

Мозг - основной потребитель крови. Если мало ее получает, возникает головокружение и нытье. Здесь не помогут таблетки от боли. У мужчин скорее возникнет депрессия, чем мозг слабее будет.

Как половая дифференциация печени влияет на работу организма?

Печень - метаболический мозг, который влияет на половину органов. Этот главный фильтр, который пропускает через себя за сутки 5 тонн крови с 15 которые качает сердце.

После полового созревания печень у ребят начинает работать по-мужски типа. В них растут мышцы при физической нагрузке. У женщин нет таких изменений, поэтому сколько бы они ни занимались в спортзале - без такой мышечной массы. Из-за слабой работу печени снижается вязкость крови и возникает варикоз. У мужчин его почти не бывает. У женщин кровь густая. Земное притяжение задерживает ее в ногах и растягивает вены. Ей трудно вернуться к сердцу. Если бы люди ходили на руках, то варикоз был бы там. Кровь редеет при попадании спермы в женский организм. Поэтому с проверенным партнером лучше пользоваться не презервативом, а спиралями или колпачками. Тогда организму будет легче качать жидкую кровь и женщина дольше проживет. Это все равно, что через трубочку выпить молока и сметаны.

Печень - метаболический мозг, который влияет на половину органов. Этот главный фильтр, который пропускает через себя за сутки 5 тонн крови с 15 которые качает сердце

Как разбавить кровь?

Кровь нельзя разбавить водой. Надо есть 4-5 раз в день и забыть о гастрономическое мусора: жареные жирные продукты, сладости, майонезы, колбаса. В рационе должны быть овощи, корнеплоды, зелень, масло, рыба, цельнозерновой хлеб и мясо птицы. Для мужчин особенно полезны тыквенные семечки. В них много цинка, необходимого для сперматогенеза.

Печень у мужчин быстрее восстанавливается от стресса. Поэтому и спать им нужно на 2 часа меньше, чем женщинам. Им необходимо 10:00 сна. Кто мало спит и много нервничает в 29 лет уже имеет целлюлит.

На что, кроме печени, влияет стресс?

От стрессов нарушается работа желчного пузыря. От этого разъедается слизистая оболочка, возникает гастрит и рак желудка. Раньше это было возможно только после 50 лет, а теперь до 29 лет.

Рак кишечника занимает третье место среди онкозаболеваний, которые одинаково часто поражают мужчин и женщин. Ранее подверженными ему были преимущественно пожилые люди. Однако за последние несколько десятилетий эта разновидность рака значительно "помолодела".

Автор: Екатерина Романчук
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