Артуру Полянскому вживили напечатанные на 3D-принтере кости

В столичном Институте рака 16-летнему Артуру Полянскому с Кировоградщины вживили напечатанные на 3D-принтере кости таза. Собственные - разрушил рак. Такую операцию в Украине провели третий раз.

- В прошлом году Артур почувствовал боль в тазу. Назначенное лечение не помогло. Сына направили на магнитно-резонансную томографию, - говорит мать Олеся Полянская. - Вывод был неутешителен - саркома Юинга (злокачественная опухоль костей. - ГПУ). С октября он уже лежал в детском отделении и прошел первый курс химиотерапии.

Болезнь быстро прогрессировала и наполовину разрушила кости таза и окружающие ткани. Опухоль стабилизировали химиотерапией, но пришлось провести срочную пересадку костей.

- Нашей задачей было не только компенсировать разрушенные кости, но и сделать так, чтобы пациент смог ходить, - рассказывает 59-летний Григорий Климнюк, детский онколог.

Кости изготовили из титана за семь дней. Операция длилась около 6 часов. Сейчас Артур выздоравливает. По прогнозам врачей, парень сможет вести активный образ жизни. Имплантат будет служить несколько десятков лет.