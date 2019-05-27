Почему трудно бросить партнера, который делает больно

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1134
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1512
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3123
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3951
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3834
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
8
14
15
20
10
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Горячие игры в постели: как избежать измен
Горячие игры в постели: как избежать измен
Как подобрать нижнее белье для романтического вечера
Как подобрать нижнее белье для романтического вечера
Как прошел свадебный бум в День всех влюбленных
Как прошел свадебный бум в День всех влюбленных
Купидоны повсюду: украинцы устроили массовую свадьбу
Купидоны повсюду: украинцы устроили массовую свадьбу
Видео
Все видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1134
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 576
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6192
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2961
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 351
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 01:35

Почему трудно бросить партнера, который делает больно

  Комментировать

  Партнер, все время меняющий гнев на милость и обратно, еще сильнее привлекает, появляется зависимость, во многом схожая с наркотической. Фото: ua.depositphotos.com
Партнер, все время меняющий гнев на милость и обратно, еще сильнее привлекает, появляется зависимость, во многом схожая с наркотической. Фото: ua.depositphotos.com

Поведение тех, кто терпит издевательства над собой, может казаться абсурдом. Статистика говорит, что жертвы жестокого обращения со стороны партнера в среднем возвращаются к нему семь раз, прежде чем окончательно разорвать отношения. "Почему она просто от него не ушла?" — многим из тех, кто пережил жестокое обращение, знаком этот вопрос.

Отношения, в которых один человек эксплуатирует другого, создают между ними связь, основанную на предательстве. Жертва привязывается к своему мучителю. Травматическая привязанность обычно не поддается никакому разумному объяснению, и ее очень сложно разорвать. Для ее возникновения чаще всего нужны три условия: явная власть одного из партнеров над другим, непредсказуемо чередующиеся периоды хорошего и плохого обращения и необычайно эмоциональные моменты в отношениях, которые сплачивают партнеров.

Травматическая привязанность возникает, когда партнеры вместе проходят через что-то рискованное, вызывающее сильные эмоции. В неблагополучных отношениях связь укрепляется из-за ощущения опасности. Особенно сильна она в отношениях, где жестокое обращение повторяется в виде циклов, где жертва хочет помочь мучителю, "спасти" его и один из партнеров соблазнял и предавал другого.

Также травматическая привязанность возникает из-за непредсказуемого вознаграждения. В случае неблагополучных отношений это означает, что жестокость и равнодушие в любой момент неожиданно могут смениться на ласку и заботу. Мучитель время от времени внезапно вознаграждает жертву, показывая любовь, говоря комплименты или даря подарки.

К примеру, муж, избивший жену, после этого дарит ей цветы, или мать, долго отказывавшаяся общаться с сыном, неожиданно начинает разговаривать с ним тепло и ласково.

Непредсказуемое вознаграждение приводит к тому, что жертва все время жаждет получить одобрение мучителя, ей хватает и редких проявлений доброты. Она втайне надеется, что все станет хорошо, как раньше. Словно игрок перед игровым автоматом, она подсаживается на эту азартную игру и готова многое отдать ради призрачного шанса получить "приз". Такая тактика манипуляции приводит к тому, что редкие проявления доброты производят большее впечатление.

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

В угрожающих ситуациях мы отчаянно ищем любой проблеск надежды — хоть небольшой шанс на улучшение. Когда мучитель проявляет к жертве хоть немного доброты (даже если ему самому это выгодно), она воспринимает это как доказательство его положительных качеств. Открытка на день рождения или подарок (который обычно преподносится после периода издевательств) — и вот уже он все-таки не совсем плохой человек, который в будущем может измениться. Часто жертва благодарна своему партнеру-тирану уже за то, что он какое-то время обходится с ней нормально.

Что происходит на уровне мозга?

Травматическая привязанность и непредсказуемое вознаграждение вызывают настоящую зависимость на уровне биохимии мозга. Исследования показывают, что любовь активирует те же участки мозга, которые ответственны за кокаиновую зависимость. Постоянные сложности в отношениях могут, как ни странно, еще больше усилить зависимость. В этом процессе задействованы: окситоцин, серотонин, допамин, кортизол и адреналин. Жестокое обращение со стороны партнера может не ослабить, а, напротив, усилить привязанность к нему.

Дофамин играет ключевую роль в "центре удовольствия" мозга. С его помощью мозг создает определенные связи, например, партнер ассоциируется у нас с удовольствием, а иногда даже и с выживанием. В чем же ловушка? Непредсказуемые вознаграждения высвобождают больше дофамина в мозге, чем предсказуемые. Партнер, все время меняющий гнев на милость и обратно, еще сильнее привлекает, появляется зависимость, во многом схожая с наркотической.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 9 признаков того, что партнер вам не подходит

Признаки травматической привязанности

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

1. Вы знаете, что партнер жесток и манипулирует вами, но не можете от него уйти. Вы все время вспоминаете прошлые издевательства, вините во всем себя, ваша самооценка и самоуважение полностью зависят от партнера.

2. Вы буквально ходите на цыпочках, чтобы ничем его не спровоцировать, в ответ получаете лишь новые издевательства, и лишь изредка какие-то проявления доброты

3. Вы чувствуете, что зависимы от него и не понимаете, почему. Вы нуждаетесь в его одобрении и обращаетесь к нему за утешением после очередных издевательств. Это признаки сильной биохимической и психологической зависимости.

4. Вы защищаете партнера и никому не рассказываете о его отвратительных поступках. Вы отказываетесь подавать на него заявления в полицию, вступаетесь за него, когда друзья или родственники пытаются объяснить вам, насколько ненормально его поведение. Возможно, на публике вы стараетесь делать вид, что у вас все хорошо и вы счастливы, преуменьшая значимость жестокого обращения партнера и преувеличивая или романтизируя его редкие благородные поступки.

5. Если вы пытаетесь от него уйти, то его неискреннее раскаяние, "крокодиловы слезы" и обещания измениться каждый раз вас переубеждают. Даже если вы хорошо понимаете все, что на самом деле происходит в отношениях, вы все равно питаете ложную надежду на перемены.

6. У вас вырабатывается привычка к самосаботажу, вы начинаете причинять себе вред или у вас возникает какая-то нездоровая зависимость. Все это лишь попытка как-то отстраниться от боли и издевательств и вызванного ими острого чувства стыда.

7. Вы снова готовы поступаться принципами ради этого человека, допуская то, что раньше считали недопустимым.

8. Вы меняете поведение, внешность, характер, пытаясь соответствовать все новым требованиям партнера, в то время как он сам чаще всего не готов что-то менять ради вас.

Как вычеркнуть насилие из своей жизни

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Если у вас развилась травматическая привязанность к человеку, который жестоко с вами обращается (эмоционально или физически), в первую очередь важно это понять и осознать. Поймите, что эта привязанность у вас возникла не из-за каких-то замечательных качеств вашего партнера, а из-за ваших психологических травм и непредсказуемого вознаграждения. Это поможет вам перестать считать ваши отношения какими-то "особенными", которым надо уделять все больше времени, энергии и терпения. Жестокие патологические нарциссы не будут меняться — ради вас или кого-либо еще.

Если вы пока по какой-то причине не можете разорвать отношения, постарайтесь максимально дистанцироваться от "токсичного" партнера. Найдите психотерапевта, имеющего опыт работы с травмами. В процессе терапии вы осознаете, что на самом деле происходило в отношениях и кто за это ответственен. Вы не виноваты в тех издевательствах, которые вам довелось пережить, и вы не виноваты, что у вас сформировалась травматическая привязанность к партнеру-тирану. Вы заслуживаете жизни, свободной от издевательств и жестокого обращения.

Когда во время ссоры вы внезапно "закрываетесь" и резко прекращаете контакт, партнер чувствует себя так, будто у него выбили почву из-под ног. Мало того, что проблема не решена, так вы еще и оставили его в одиночестве и замешательстве. Часто так себя ведет мужчина. Он может бояться собственного гнева, либо это может быть его пассивно-агрессивным способом нанести ответный удар. Эта скрытая агрессия эмоционально опустошает другого партнера. Если вы чувствуете себя подавленными и вам необходима передышка, это нормально. Главное - честно сказать об этом партнеру. Объясните, что хотите понять его точку зрения, но не в состоянии сделать это прямо сейчас, и что вам нужен тайм-аут.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему трудно бросить партнера, который делает больно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 143114
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 95056
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 38830
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23535
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 19873
Он + она
Винничанка откровенно рассказала, как отсудила квартиру у бывшего мужа-бизнесмена
Винничанка откровенно рассказала, как отсудила квартиру у бывшего мужа-бизнесмена Просмотров: 108
Почему поцелуи полезны для здоровья
Почему поцелуи полезны для здоровья Просмотров: 1071
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
8
 Просмотров: 1854
9 особенностей нового партнера, которые должны вас насторожить
9 особенностей нового партнера, которые должны вас насторожить Просмотров: 1008
9 признаков того, что партнер вам не подходит
9 признаков того, что партнер вам не подходит Просмотров: 4545
Больше всего комментируют
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
Голосов: 3972
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua