Почему трудно бросить партнера, который делает больно

Партнер, все время меняющий гнев на милость и обратно, еще сильнее привлекает, появляется зависимость, во многом схожая с наркотической. Фото: ua.depositphotos.com

Поведение тех, кто терпит издевательства над собой, может казаться абсурдом. Статистика говорит, что жертвы жестокого обращения со стороны партнера в среднем возвращаются к нему семь раз, прежде чем окончательно разорвать отношения. "Почему она просто от него не ушла?" — многим из тех, кто пережил жестокое обращение, знаком этот вопрос.

Отношения, в которых один человек эксплуатирует другого, создают между ними связь, основанную на предательстве. Жертва привязывается к своему мучителю. Травматическая привязанность обычно не поддается никакому разумному объяснению, и ее очень сложно разорвать. Для ее возникновения чаще всего нужны три условия: явная власть одного из партнеров над другим, непредсказуемо чередующиеся периоды хорошего и плохого обращения и необычайно эмоциональные моменты в отношениях, которые сплачивают партнеров.

Травматическая привязанность возникает, когда партнеры вместе проходят через что-то рискованное, вызывающее сильные эмоции. В неблагополучных отношениях связь укрепляется из-за ощущения опасности. Особенно сильна она в отношениях, где жестокое обращение повторяется в виде циклов, где жертва хочет помочь мучителю, "спасти" его и один из партнеров соблазнял и предавал другого.

Также травматическая привязанность возникает из-за непредсказуемого вознаграждения. В случае неблагополучных отношений это означает, что жестокость и равнодушие в любой момент неожиданно могут смениться на ласку и заботу. Мучитель время от времени внезапно вознаграждает жертву, показывая любовь, говоря комплименты или даря подарки.

К примеру, муж, избивший жену, после этого дарит ей цветы, или мать, долго отказывавшаяся общаться с сыном, неожиданно начинает разговаривать с ним тепло и ласково.

Непредсказуемое вознаграждение приводит к тому, что жертва все время жаждет получить одобрение мучителя, ей хватает и редких проявлений доброты. Она втайне надеется, что все станет хорошо, как раньше. Словно игрок перед игровым автоматом, она подсаживается на эту азартную игру и готова многое отдать ради призрачного шанса получить "приз". Такая тактика манипуляции приводит к тому, что редкие проявления доброты производят большее впечатление.

Фото: ua.depositphotos.com

В угрожающих ситуациях мы отчаянно ищем любой проблеск надежды — хоть небольшой шанс на улучшение. Когда мучитель проявляет к жертве хоть немного доброты (даже если ему самому это выгодно), она воспринимает это как доказательство его положительных качеств. Открытка на день рождения или подарок (который обычно преподносится после периода издевательств) — и вот уже он все-таки не совсем плохой человек, который в будущем может измениться. Часто жертва благодарна своему партнеру-тирану уже за то, что он какое-то время обходится с ней нормально.

Что происходит на уровне мозга?

Травматическая привязанность и непредсказуемое вознаграждение вызывают настоящую зависимость на уровне биохимии мозга. Исследования показывают, что любовь активирует те же участки мозга, которые ответственны за кокаиновую зависимость. Постоянные сложности в отношениях могут, как ни странно, еще больше усилить зависимость. В этом процессе задействованы: окситоцин, серотонин, допамин, кортизол и адреналин. Жестокое обращение со стороны партнера может не ослабить, а, напротив, усилить привязанность к нему.

Дофамин играет ключевую роль в "центре удовольствия" мозга. С его помощью мозг создает определенные связи, например, партнер ассоциируется у нас с удовольствием, а иногда даже и с выживанием. В чем же ловушка? Непредсказуемые вознаграждения высвобождают больше дофамина в мозге, чем предсказуемые. Партнер, все время меняющий гнев на милость и обратно, еще сильнее привлекает, появляется зависимость, во многом схожая с наркотической.

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Признаки травматической привязанности

Фото: ua.depositphotos.com

1. Вы знаете, что партнер жесток и манипулирует вами, но не можете от него уйти. Вы все время вспоминаете прошлые издевательства, вините во всем себя, ваша самооценка и самоуважение полностью зависят от партнера.

2. Вы буквально ходите на цыпочках, чтобы ничем его не спровоцировать, в ответ получаете лишь новые издевательства, и лишь изредка какие-то проявления доброты

3. Вы чувствуете, что зависимы от него и не понимаете, почему. Вы нуждаетесь в его одобрении и обращаетесь к нему за утешением после очередных издевательств. Это признаки сильной биохимической и психологической зависимости.

4. Вы защищаете партнера и никому не рассказываете о его отвратительных поступках. Вы отказываетесь подавать на него заявления в полицию, вступаетесь за него, когда друзья или родственники пытаются объяснить вам, насколько ненормально его поведение. Возможно, на публике вы стараетесь делать вид, что у вас все хорошо и вы счастливы, преуменьшая значимость жестокого обращения партнера и преувеличивая или романтизируя его редкие благородные поступки.

5. Если вы пытаетесь от него уйти, то его неискреннее раскаяние, "крокодиловы слезы" и обещания измениться каждый раз вас переубеждают. Даже если вы хорошо понимаете все, что на самом деле происходит в отношениях, вы все равно питаете ложную надежду на перемены.

6. У вас вырабатывается привычка к самосаботажу, вы начинаете причинять себе вред или у вас возникает какая-то нездоровая зависимость. Все это лишь попытка как-то отстраниться от боли и издевательств и вызванного ими острого чувства стыда.

7. Вы снова готовы поступаться принципами ради этого человека, допуская то, что раньше считали недопустимым.

8. Вы меняете поведение, внешность, характер, пытаясь соответствовать все новым требованиям партнера, в то время как он сам чаще всего не готов что-то менять ради вас.

Как вычеркнуть насилие из своей жизни

Фото: ua.depositphotos.com

Если у вас развилась травматическая привязанность к человеку, который жестоко с вами обращается (эмоционально или физически), в первую очередь важно это понять и осознать. Поймите, что эта привязанность у вас возникла не из-за каких-то замечательных качеств вашего партнера, а из-за ваших психологических травм и непредсказуемого вознаграждения. Это поможет вам перестать считать ваши отношения какими-то "особенными", которым надо уделять все больше времени, энергии и терпения. Жестокие патологические нарциссы не будут меняться — ради вас или кого-либо еще.

Если вы пока по какой-то причине не можете разорвать отношения, постарайтесь максимально дистанцироваться от "токсичного" партнера. Найдите психотерапевта, имеющего опыт работы с травмами. В процессе терапии вы осознаете, что на самом деле происходило в отношениях и кто за это ответственен. Вы не виноваты в тех издевательствах, которые вам довелось пережить, и вы не виноваты, что у вас сформировалась травматическая привязанность к партнеру-тирану. Вы заслуживаете жизни, свободной от издевательств и жестокого обращения.

Когда во время ссоры вы внезапно "закрываетесь" и резко прекращаете контакт, партнер чувствует себя так, будто у него выбили почву из-под ног. Мало того, что проблема не решена, так вы еще и оставили его в одиночестве и замешательстве. Часто так себя ведет мужчина. Он может бояться собственного гнева, либо это может быть его пассивно-агрессивным способом нанести ответный удар. Эта скрытая агрессия эмоционально опустошает другого партнера. Если вы чувствуете себя подавленными и вам необходима передышка, это нормально. Главное - честно сказать об этом партнеру. Объясните, что хотите понять его точку зрения, но не в состоянии сделать это прямо сейчас, и что вам нужен тайм-аут.