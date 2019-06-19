Почему мужчины не хотят жениться

Этот вопрос часто возникает у большинства женщин. Они не могут понять, в чем дело. Он не любит меня, я его не устраиваю? В чем причина того, что он не хочет жениться, и что делать?

Почему мужчина отказывается от брака?

Материально не обеспечен. Мужчине нужен фундамент, на котором он создаст свою семью. Но не все мужчины олигархи и не все работают на высокооплачиваемой должности. Недостаточный заработок и неуверенность в завтрашнем дне рождают опасения, что он не сможет прокормить и обеспечить свою семью.

Стремление к свободе. Мужчина согласен на гражданский, гостевой или иные виды брака, кроме, разумеется, законного. По его мнению, семья свяжет его по рукам и ногам. А так его полностью устраивают ни к чему не обязывающие отношения.

Запреты со стороны родителей. Наблюдаются у довольно молодых людей. Родители парня могут быть против из-за того, что молодой семье негде будет жить. Еще распространены случаи, когда родители парня считают, что ему рано обзаводиться семьей, или девушка им просто не нравится.

Боязнь ответственности. Семья – это большая ответственность, к которой готов далеко не каждый мужчина. Ведь он привык жить один и ни в чем себе не отказывать, а тут придется поступаться своими интересами ради других.

Боится потерять возможность выбора. В гражданском браке или если пара только встречается, мужчина считает, что он имеет право выбирать. Что-то не устроило в существующих отношениях – можно их разорвать и искать другую спутницу. В законном же браке это будет не так легко сделать.

Негативный опыт прошлого. Разведенный мужчина не хочет жениться, потому что боится повторения предыдущего неудачного брака, боится испытать боль потери или того, что снова будут ссоры, как и в предыдущей семье.

Разочарование в женщине. Иногда парень, узнавая свою подругу все больше, понимает, что это не его половинка. При этом он боится сказать об этом прямо, поддерживая отношения по инерции, а сам в то же время может находиться на стадии активного поиска нового варианта.

Страх перед отказом. Девушка может отказать, если представитель сильной половины человечества сделает ей предложение. Именно поэтому некоторые парни и мужчины долго не решаются на такой серьезный поступок, хотя мысленно будут об этом постоянно мечтать.

Страх того, что отношения испортятся. Молодые люди, насмотревшись на пары, которые после заключения брака становятся лютыми врагами, не хотят попасть в такую же ситуацию. Поэтому и не торопятся жениться на той, которую искренне любят.

Элементарная жадность. Это относится к тем, у кого есть что-то ценное. Они считают, что избранница просто стремится завладеть его имуществом. Хотя зачастую его богатства многократно преувеличены.

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Что делать женщине, если мужчина не хочет жениться?

А что же делать женщине, если ее любимый мужчина не хочет на ней жениться? Какой вариант выбрать: убедить мужчину, что брак – это не катастрофа или расстаться с этим человеком?

Материально не обеспечен. Это, с одной стороны, неплохо, потому как видно, что парень обстоятельно подходит к серьезному шагу. Однако копить состояние можно довольно долго, а можно и никогда не скопить. Есть также вариант, когда вдвоем можно быстрее стать обеспеченной парой. Это надо постараться объяснить мужчине.

Стремление к свободе. В этом случае можно и согласиться пожить вместе, чтобы узнать друг друга, однако не стоит отдавать себя без остатка.

Запреты со стороны родителей. Подумайте, а нужен ли вам "маменькин сынок"? Если это вас не пугает, попытайтесь уговорить избранника, что от вашего союза одни плюсы и для него, и для его родителей. Однако можно потратить уйму времени впустую или, в конце концов, остаться в одиночестве.

Боязнь ответственности. А нужен ли такой мужчина? Ведь всякое в жизни случается, и женщина не может справиться сама. У кого тогда ей искать поддержку? Невеселая перспектива.

Боится потерять возможность выбора. Если парень не хочет жениться, дайте ему полную свободу выбора, и пусть выбирает. Найдет другую, значит, это не ваш человек. Хуже, если бы он нашел ее после свадьбы.

Негативный опыт прошлого. Надо ждать и постепенно приручать его к себе и мысли о том, что в семье возможен покой, счастье и взаимопонимание. Только делать это надо деликатно.

Разочарование в женщине. Может, конечно, стерпится-слюбится. Однако нет гарантии, что вы будете счастливы. Лучше отпустить и пожелать удачи.

Страх перед отказом. Надо намекнуть, или, по крайней мере, заявить о своем желании пойти в ЗАГС ему в лоб. Иначе будет годами ходить вокруг да около.

Страх того, что отношения испортятся. Девушке стоит внушить молодому человеку, что не все пары несчастны, что в нашем случае брак может быть успешным, просто надо сглаживать острые углы и работать над собой.

Элементарная жадность. Не хочет жениться? Не переживайте. Представьте, каково будет в дальнейшем отчитываться за каждую потраченную копейку. Не стоит тратить на него время.

Влюбленная женщина склонна идеализировать своего возлюбленного. Под напором мужского обаяния и коктейля из бушующих гормонов, женщины теряют голову и в упор не замечают его недостатков. А ведь он не идеал и очень скоро, то, что казалось незаметным и даже милым станет в буквальном смысле раздражать. Поэтому старайтесь не строить планов на будущее с мужчиной раньше чем через полгода ваших с ним отношений. Ведь именно столько времени нужно нашей эндокринной системе, чтобы привыкнуть к гормональному взрыву, вызванному переизбытком любовных чувств.