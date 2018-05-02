Певица Ассоль выходит замуж за друга детства

 
Ексклюзивы
1/5
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
Просмотров: 522
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1287
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 198
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3564
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1107
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 549
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2241
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 918
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Просмотров: 7569
Фото
Все фото
7
4
4
22
5
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
72-летняя бабушка и 19-летний юноша празднуют вторую годовщину свадьбы
72-летняя бабушка и 19-летний юноша празднуют вторую годовщину свадьбы
Фотограф показал красоту родов
Фотограф показал красоту родов
Свадьба в небе: впервые молодожены поженились в самолете
Свадьба в небе: впервые молодожены поженились в самолете
Видео
Все видео
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
80 лет вместе: пара празднует годовщину свадьбы
Восстановили запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
Восстановили запись свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3564
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5733
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 702
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8676
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 684
Колонка
28 апреля 2018
2 Просмотров: 5751
Усе по-чесному
У автобусі "Львів – Вроцлав" зайняті всі місця. Більшість пасажирів – чоловіки, які їдуть на заробітки. Біля мене сідає Денис із ...
четверг, 03 мая 2018 01:35

Певица Ассоль выходит замуж за друга детства

  Комментировать

Певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк) выходит замуж. Любимый сделал ей предложение в Лондоне.

Об этом она написала на своей странице в Іnstagram.

"Да. Сегодня и всегда, без всяких сомнений. Люблю. Навсегда" - подписала артистка кадр, на котором изображена во время поцелуя со своим возлюбленным.

Автор: Іnstagram
  Певица Ассоль со своим женихом Артемом
Певица Ассоль со своим женихом Артемом

На следующем снимке Ассоль показала обручальное кольцо. Получила его от парня Артема, с которым знакома с детства. Впервые вышла с ним на люди на красной дорожке шоу "Мисс Украина-2017" во дворце "Украина".

Автор: Іnstagram
  Певица Ассоль со своим женихом Артемом
Певица Ассоль со своим женихом Артемом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лилия Подкопаева выходит замуж

"Говорят - счастье любит тишину. Но когда любишь настолько сильно, хочется кричать об этом на весь мир. Артем - не публичный человек, но сейчас мы всегда вместе! Это лето с ним стало самым незабываемым в жизни, поэтому я решила, что не хочу скрывать свои истинные чувства, и даже на публике хочу держать руку любимого человека в своей руке!", - говорила тогда Ассоль.

Мария Попович и Алексей Потравко официально зарегистрировали брак на борту самолета. Молодожены таким образом осуществили свою давнюю мечту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Певица Ассоль выходит замуж за друга детства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе над Львовом столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 103845
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 80421
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 56292
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 33219
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 23607
Он + она
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
Харьковский олигарх устроил пышную свадьбу в Лондоне
7
 Просмотров: 1944
Ведущий Евровидения в Украине впервые станет отцом
Ведущий Евровидения в Украине впервые станет отцом Просмотров: 1089
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
Женщина похудела на 100 кг и заставила мужа жалеть об измене
4
 Просмотров: 28109
72-летняя бабушка и 19-летний юноша празднуют вторую годовщину свадьбы
72-летняя бабушка и 19-летний юноша празднуют вторую годовщину свадьбы
4
 Просмотров: 1188
Психологи обнаружили 7 признаков влюбленности
Психологи обнаружили 7 признаков влюбленности Просмотров: 720
Больше всего комментируют
26
Пророссийским силам не дали провести марш
12
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
3
За день нацисты уничтожили 9 тыс. евреев
3
Приватбанк списал почти 6 млрд. грн. кредитов Коломойского
3
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
Голосов: 1654
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua