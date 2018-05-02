Певица Ассоль выходит замуж за друга детства

Певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк) выходит замуж. Любимый сделал ей предложение в Лондоне.

Об этом она написала на своей странице в Іnstagram.

"Да. Сегодня и всегда, без всяких сомнений. Люблю. Навсегда" - подписала артистка кадр, на котором изображена во время поцелуя со своим возлюбленным.

Автор: Іnstagram Певица Ассоль со своим женихом Артемом

На следующем снимке Ассоль показала обручальное кольцо. Получила его от парня Артема, с которым знакома с детства. Впервые вышла с ним на люди на красной дорожке шоу "Мисс Украина-2017" во дворце "Украина".

Автор: Іnstagram Певица Ассоль со своим женихом Артемом

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"Говорят - счастье любит тишину. Но когда любишь настолько сильно, хочется кричать об этом на весь мир. Артем - не публичный человек, но сейчас мы всегда вместе! Это лето с ним стало самым незабываемым в жизни, поэтому я решила, что не хочу скрывать свои истинные чувства, и даже на публике хочу держать руку любимого человека в своей руке!", - говорила тогда Ассоль.

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