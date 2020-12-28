Назвали способы, чтобы привлечь мужчину помочь в уборке

Один из способов поощрить партнера - это превратить уборку в тренировки или развлечение. Фото: pixabay

Через уборку в семьях часто случаются ссоры.

Чтобы этого не было специалисты рекомендуют составить план действий, которые помогут паре быстро и легко ухаживать за домом вместе, пишет Cosmo.

Один из способов поощрить партнера - это превратить уборку в тренировки или развлечение. Мытье пола может стать тренировкой, ведь оно сжигает калории. Надо позволить мужчине развлекаться, танцевать или петь в пылесос.

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Перед уборкой следует сразу распределить обязанности. Таким образом можно предотвратить хаотичность и одновременно контролировать, что сделано. Самое лучшее - это иметь список дел.

Уборку не стоит делать целый день. Можно убирать постепенно, например, а не только на выходных.

Мужчине нужно дать возможность почувствовать себя суперменом, прикрутив ручку, отремонтировав замок, или поправив карниз. Главное - спокойно и уверенно сказать, что нужна его помощь.

Не рекомендуется ссориться, если что-то получается не так. Обязательно нужно помочь парню и рассказать, что, где, как и чем очищать. Можно показать, как лучше мыть окно или плитку в ванной, чтобы на них не осталось следов.

Женщины и мужчины из-за пандемии вынуждены находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина. В то же время больше домашних обязанностей берут на себя именно женщины, сообщили в отчете "ООН-Женщины". До времен коронавируса не было точных данных о том, сколько именно времени женщины и мужчины тратят на работу по дому.