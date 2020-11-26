В ООН рассказали, как пандемия уничтожает работу за равенство мужчин и женщин

Женщины к пандемии на уход за детьми тратили примерно 26 часов в неделю, во время пандемии - примерно 31 час. Фото: pixabay

Женщины и мужчины из-за пандемии вынуждены больше находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина.

В то же время больше домашних обязанностей берут на себя именно женщины, сообщили в отчете "ООН-Женщины".

До времен коронавируса не было точных данных о том, сколько именно времени женщины и мужчины тратят на работу по дому, но было точно известно, что у женщин этот показатель втрое выше, чем у мужчин. В ООН заявили, что главное в этом исследовании не то, что увеличилось количество домашних дел, а то, кто берет на себя их львиную долю, хотя можно поделить поровну. ООН изучила данные из 38 стран и выяснила, что сейчас женщины делают львиную долю неоплачиваемой работы по дому. Кроме этого, время на уборку увеличилось - в условиях распространения вируса оно стало более тщательным.

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Женщины до пандемии на уход за детьми тратили примерно 26 часов в неделю, во время пандемии - примерно 31 час. Мужчины до кризиса тратили около 20 часов в неделю на уход за детьми, сейчас эта цифра увеличилась до 24 часов. Хотя оба родителя и стали больше времени тратить на детей, но у женщин этот показатель все равно больше. В среднем это 30 часов в неделю, почти эквивалентно полной оплачиваемой рабочей неделе. Женщины также берут на себя уход и за другими членами семьи. Так, например, родители получают больше помощи от дочерей, чем от сыновей.

"Все, над чем мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно в год", - сказала заместитель исполнительного директора структуры "ООН-женщины" Анита Бхатия.

По ее словам, существует реальный риск возврата гендерных стереотипов 1950-х годов. В ООН вызывает тревогу и тот факт, что больше женщин, чем мужчин, добровольно ушли с работы из-за увеличения домашних дел. ООН предупреждает, что уменьшение количества работающих женщин будет негативно влиять не только на благосостояние женщин, но и на их экономический прогресс и независимость. Из-за экономических последствий пандемии миллионы людей окажутся в "крайней нищете", причем женщины и девочки пострадают больше всего. По данным ООН, к концу этого года 13% женщин и девочек в мире (469 миллионов человек) будут жить в крайней нищете.

В организации заявили, что правительства не всех стран приняли во внимание увеличение домашней неоплачиваемой работы. Так, например, Аргентина увеличила ежемесячные выплаты детских пособий. Австралия и Коста-Рика позаботились о том, чтобы службы по уходу за детьми работали и во время локдауна. Австрия, Италия и Кипр предоставили работающим родителям дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, а Канада, Испания и Республика Корея ввели денежные пособия для родителей, которые пострадали из-за закрытия школ и детских садов.

ЮНИСЕФ беспокоится из-за того, что пандемия приведет к появлению "потерянного поколения". До конца года в примерно семи миллионов детей до пяти лет диагностируют признаки истощения, или острого недоедания (прирост в 14%), сообщили в отчете международной организации.