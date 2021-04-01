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четверг, 01 апреля 2021 12:30

Легализовали однополые браки

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Легализовали однополые браки
1 апреля 2001 в Нидерландах легализовали однополые браки. ФОТО: pixabay.com

20 лет назад в Нидерландах вступил в силу закон об однополых браках. Это первая страна в мире, где подобный брак был легализован. В тот же день 4 однополые пары поженились в мэрии Амстердама. Нидерландская протестантская церковь разрешила местным религиозным общинам самим решать, венчать ли подобные пары.

Группы активистов за права человека начали обращаться к правительству Нидерландов еще в середине 1980-х. Они требовали предоставить законодательное право однополым парам вступать в брак. Специальная комиссия по этому вопросу была создана в парламенте 1995 года. За 3 года работы она сделала вывод о необходимости расширить законодательство в сфере семьи и брака. В сентябре 2000-го соответствующий законопроект, позволяющий однополые браки, был рассмотрен в голландском парламенте. Верхняя палата парламента одобрила его 19 декабря того же года. Голоса распределились на - 49 "за" и 26 "против". Только христианские партии, которые составляли меньшинство в парламенте, не поддержали законопроект.

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Закон, в котором утверждено, что "брак может быть заключен двумя людьми разных или того же пола", вступил в силу 1 апреля 2001 года.

Однополый брак имеет единое правовое отличие от гетеросексуального. Есть требование, что ребенок, рожденный в однополом браке, не приобретает родителей автоматически. Матерью ребенка может быть только биологическая женщина, а отцом - биологический мужчина, если это не донорство спермы.

На сегодня регистрация однополых браков узаконена в 28 странах, это: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Дания, Эквадор, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия , Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, Португалия, США, Тайвань, Уругвай, Финляндия, Франция, Швеция, а также 19 штатов и столица Мексики.

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Дата
01
апреля

Легализовали однополые браки

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