"Я тебя люблю": когда стоит в этом признаться?

Слова "Я люблю тебя"очень значимы для нас, поэтому мы часто оказываемся в замешательстве: признаваться в любви первыми или дождаться признания от партнера? И существует ли идеальный момент, чтобы открыть сердце?

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Время для признания

Говорят, делать признание нужно:

не раньше пятого свидания;

только спустя два месяца;

дождавшись момента, когда вы больше не можете держать это в себе.

Советуют не признаваться в любви до, во время или сразу после секса, или когда вы сильно взволнованы. Рекомендуют не говорить это первыми и, услышав признание, не давать ответ, пока не проведете достаточно времени вместе. Но очевидно, что здесь нет точных формул.

"Для долгосрочных и глубоких отношений важно время, которое проверит искренность и готовность принимать друг друга, невзирая на жизненные обстоятельства, — говорят психологи. — Поэтому говорить партнеру немедленно о глубоких чувствах и далекоидущих намерениях как о чем-то решенном было бы, скорее всего, преждевременно".

Партнер может расценить поспешность как некоторую легкомысленность. Однако существует и любовь с первого взгляда. И если вы испытываете сильные эмоции, то почему бы не открыть их? Не стоит только забегать вперед, ожидать обещаний. Можно просто наслаждаться счастливым моментом.

Фазы любви

Всем нужно разное время, чтобы осознать глубину своего чувства и быть готовым к признанию. Важно учитывать и нашу гендерную принадлежность. Мужчины, как правило, делают это раньше и с большей готовностью. Согласно исследованиям, им требуется около 88 дней, чтобы произнести "Я люблю тебя", в то время как у женщин этот промежуток составляет 124 дня. 39% мужчин признаются в течение первого месяца знакомства, и лишь 23% женщин готовы столь стремительно озвучить свои чувства.

Мы по-разному проживаем и осознаем зарождающееся чувство. Тот, кто быстрее влюбляется, может столь же стремительно охладеть. Как поступить, если вы услышали признание в любви, но не готовы в ответ произнести эти же слова?

Мужчины признаются в любви первыми и и с большей готовностью, чем женщины. Фото: ua.depositphotos.com

"Будьте честны с собой и партнером, — советуют психологи. — Не стоит говорить слова, в которых вы не до конца уверены, только чтобы не обидеть близкого человека. Если он вам дорог, скажите ему об этом и уточните, что вам нужно время, чтобы осознать свои чувства".

Не стоит играть в любовь с первого взгляда, если это не соответствует вашим чувствам. Не менее глубокая связь может возникнуть и спустя время. Но, если вы испытываете сильные эмоции, не нужно скрывать их только оттого, что другой пока не готов на ответные проявления. Любовь может развиваться несимметрично, ведь это чувство не живет по законам и правилам.

Возможно, прежде чем произнести "Я люблю тебя", вас будут называть ласковыми именами, говорить о том, что любят в вас те или иные качества. Если человек движется по эмоциональной дороге не столь быстро, как вы ожидаете, это не означает, что его чувства недостаточно глубоки. Нужно уважать его внутренний психологический темп, который может не совпадать с вашим.

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"Ты — любовь всей моей жизни"

Если вы говорите человеку, что он самая большая любовь вашей жизни, вы, возможно, ставите его в неловкое положение. Ведь очевидно, что и от него вы ожидаете похожего признания. Так вы создаете своеобразный рейтинг, негласно призывая партнера пересмотреть свое прошлое.

Если вы не получите встречного ответа, это отнюдь не знак того, что он(а) сомневается в своих чувствах к вам. У каждой истории любви может быть своя ценность. Призывая любимого человека делать выбор, вы ставите под сомнение значимость отношений, пережитых им до встречи с вами.

Утверждение "Ты любовь всей моей жизни", сказанное в самом начале вашей истории, может вызвать недоумение партнера, не готового пока признаться в ответных чувствах.Чтобы услышать эти слова в ответ, может потребоваться больше времени, чем вы ожидаете.

"Птица и рыба могут полюбить друг друга, но где они будут жить?" Это о том, что выбирать партнера для долгосрочных отношений важно не только сердцем, но и умом.