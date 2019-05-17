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суббота, 18 мая 2019 01:35

9 особенностей нового партнера, которые должны вас насторожить

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В силу деятельности адвокаты по разводам разбираются в отношениях и могут дать массу полезных советов. Они знают, с какими людьми особенно тяжело и некомфортно, а значит, на какие черты характера и особенности поведения нового партнера обратить внимание. Конечно, один-два признака можно отыскать в каждом, но если их больше, пора серьезно задуматься, пишет psychologies.ru.

1. Слишком часто говорит о браке

 

В интервью лет десять тому назад актер Крис Пратт рассказывал, что сразу после знакомства со своей (сейчас уже бывшей) женой понял, что хочет на ней жениться. "Я не сразу решился в этом признаться, ведь просить руки и сердца в первый день знакомства - безумие. Но я и правда мог бы!" - вспоминал он.

Такая уверенность не обещает прочных отношений, - объясняют специалисты по семейному праву. - Часто дело в том, что многое в человеке кажется привычным и знакомым, а значит, активируются старые шаблоны поведения, всплывают старые желания и проблемы. Если вы хотите найти партнера, отношения с которым будут пробуждать ваши лучшие качества, возможно, стоит избегать тех, кто кажется знакомым. Неуверенность и сомнения по поводу нового партнера в начале знакомства вполне нормальны.

2. Преувеличивает свои достоинства в анкете на сайте знакомств

Многие склонны слегка приукрашивать свой образ, чтобы показать себя в выгодном свете. Если профиль на сайте не имеет почти ничего общего с реальным человеком, бегите. Когда отношения начинаются с обмана, трудно ожидать честности в дальнейшем.

3. Рассказывая о прошлых отношениях, выставляет себя жертвой

 

Если он/она называет своих бывших психованными или истеричками, это уход от ответственности за свою роль в отношениях. Скорее всего, то же будет в вашей паре. Отношения требуют усилий от обоих. Тот, кто отказывается признавать ошибки, вряд ли будет прилагать эти усилия, и спасать отношения придется вам.

4. Не испытывает физического влечения

Если вы не теряете голову от страсти и желания в начале отношений, это еще не значит, что у них нет будущего. В начале знакомства партнеры часто чувствуют неловкость. Но если желания интимной близости нет даже в начале отношений, оно вряд ли появится в будущем. Это не страшно, если секс для обоих партнеров - не главное. Для некоторых важнее общение, совместное времяпрепровождение и взаимная поддержка. И со "скучной" интимной жизнью можно родить детей и впоследствии расстаться друзьями - ведь основу такого союза и раньше составляла дружба. Но во многих парах недостаток физической близости и влечения приводит к изменам, которые разрушают брак.

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5. Несколько раз разводился/разводилась

К сожалению, у многих из нас есть постоянные клиенты, - признаются адвокаты по разводам. - Те, кто быстро решает жениться или выйти замуж, так же быстро потом разводится. Некоторым нужно просто быть в браке, чтобы ощущать себя "нормальными.

6. Намекает на нестабильное финансовое положение

 

Если финансовая ситуация партнера совершенно непонятна, это повод задуматься. Например, сначала он приглашает вас в рестораны и заваливает подарками, а потом жалуется, что ему отключили электричество за неуплату. Или она все ждет, когда ситуация с финансами наладится и позволит разобраться с последствиями прошлых неудачных решений. Что же будет, когда вы заведете семью? Вы готовы к тому, что все финансовое бремя ляжет на вас, особенно когда появятся дети? Некоторые жены только и делали, что пытались покрыть излишние расходы мужа. Они безуспешно пытались поставить ему хоть какие-то ограничения, что привело к взаимным обидам, скандалам из-за долгов и разводу.

7. Формально женат/замужем

Если он/она не предупредил/предупредила вас, что состоит в браке (или рассказал/рассказала об этом только на втором-третьем свидании), это тревожный признак. Они могут сказать, что давно не живут вместе, что брак остался лишь на бумаге. Как минимум это означает, что предстоит развод, осложненный взаимными обидами, из-за которых не удается договориться полюбовно. В худшем случае такой человек лжет и даже не планирует разводиться.

8. Злоупотребляет алкоголем

 

В бокале вина за ужином нет ничего страшного. Но если партнер на каждом свидании заказывает один напиток (особенно крепкий) за другим, это тревожный признак. Неважно, что человек вроде бы не пьянеет. На первой стадии алкоголизма сопротивляемость организма к спиртному повышается, так что, если человек много пьет и не пьянеет, это может быть признаком начинающейся зависимости.

9. Хочет все время проводить вместе

Будьте начеку, если новый партнер хочет "всего и сразу". Он или она могут убеждать вас, что вы уже очень близки, хотя вы только познакомились. Когда вы каждую минуту проводите вместе, это может показаться признаком страстного романа. Вы словно сливаетесь воедино, это прекрасное чувство, если оно возникает лишь в особые моменты. Но когда оно присутствует постоянно, это опасный признак. Дело может дойти даже до насилия, когда одному из партнеров начнет не хватать личного пространства и он попытается отстраниться. Если человек буквально не может жить без отношений, ему стоит сделать перерыв в поисках любви, чтобы сначала поднять самооценку и уверенность в себе.

Если мы постоянно выбираем неподходящего человека, важно разобраться, почему мозг определяет его как наиболее удачного кандидата. Как только мы осознаем эти причины, будет легче избавиться от зависимости и никогда более не попадаться на ее крючок. Возможно, это напоминает эмоции, которые мы пережили в детстве или отрочестве.

Парадокс в том, что мозг наиболее знакомые ему чувства и эмоции сразу определяет как оптимальные и безопасные: даже те, которые не делали нас счастливыми. Мозг как бы уже провел "работу над ошибками", проанализировал значимые для нас отношения, запомнил сценарий и теперь откликается только на встречи с теми, кто обещает повторение переживаний, которые по разным причинам так ему понравились.

Если нас долгое время игнорировали и унижали, мы, даже не соглашаясь с таким положением дел, начинаем внутренне воспринимать его как должное. Подумайте о том, что лучше встретиться с дискомфортом новых поведенческих привычек, чем жить в иллюзии защищенности.

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