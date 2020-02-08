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воскресенье, 09 февраля 2020 01:35

6 типов неверности: какие из них мы можем простить

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Рано или поздно шанс изменить получают практически все, кто состоит в отношениях. Но воспользоваться им или нет — это личный выбор каждого.

Часто пары не догадываются о похождениях второй половины, иногда они в курсе игр за их спиной, иногда пребывают в сомнении, верить ли своим ушам, глазам и интуиции. Но когда мы обнаруживаем веские доказательства неверности, нам приходится задавать себе вопрос: "Могу ли я простить того, кто предал меня? И что мне делать сейчас?"

Прежде чем что-то решать, стоит разобраться, с каким видом неверности вы имеете дело. Психологи уверены: измена измене рознь. А разойтись вы всегда успеете — тем более, если для этого и так были все основания.

Серийные изменщики

Такой человек вечно находится в поиске, вечно ищет приключений, он даже по дороге в магазин найдет способ разнообразить рутину мелкой интрижкой.

Вы можете угрожать им разводом, наказывать любыми способами, устраивать публичные скандалы — это вряд ли к чему-то приведет. Таким людям крайне сложно изменить модель поведения. Выхода два: свыкнуться с тем, что вы для него не единственная, или прекратить отношения.

Вычислить такого "специалиста" непросто, но признаки того, что вас обманывают, есть. Во-первых, серийные изменщики держат наготове ответ на любой ваш каверзный вопрос. Только периодически путаются в показаниях, и вчера этот ответ был одним, а сегодня — совсем другим.

Также такие люди резко преображаются, если в компании появляется привлекательный незнакомец: стараются обратить на себя внимание, продемонстрировать красноречие и галантность. А еще они часто задерживаются на работе.

Часто случается, что все вокруг знают, что ваш партнер ходит налево, и только вы остаетесь в неведении. Если есть сомнения, поспрашивайте о своих подозрениях его коллег или знакомых: возможно, новая информация откроет вам глаза.

 

Любители секса на одну ночь

Такие изменщики не склонны к длительным отношениям на стороне, зато с удовольствием воспользуются возможностью переспать с кем-нибудь, кто доступен. С кем они познакомились на вечеринке, или слишком много выпили на корпоративе.

Эти люди не ищут приключений специально. Но когда им предоставляется возможность изменить, они не очень-то сопротивляются и быстро сдаются под напором "агрессора". Таких изменяющих партнеров непросто поймать на "горячем". Но и вечной верности от них точно ждать не стоит.

Кровь за кровь

Бывает и так, что измена становится настоящим орудием мести. В этом случае неважно, есть ли у того, кто неверен, чувства к третьему: в основном им движет злость на партнера. В его понимании принцип "око за око, зуб за зуб" вполне справедлив и для любовных отношений.

Цель людей, которые мстят своим половинкам с помощью неверности, — дать пропорциональный (в их понимании, конечно) ответ на действия тех самых половинок.

Они могут таким образом "дать сдачи" за роман, но и любая другая провинность подтолкнет их к адюльтеру. Речь не только о каком-то реальном ущербе: иногда партнеры мстят и за вымышленные обиды. Или просто делают это, потому что, по их мнению, "заслуживают лучшего".

Всерьез и надолго

Некоторые заводят романы, которые длятся месяцами или даже годами. Конечно, они получают что-то от этих отношений — и что бы это ни было, по каким-то причинам они уверены: вы, их партнер, не сможете им этого дать.

Причин, почему те, у кого давно есть на стороне "запасная" семья, не уходят, множество. Это и риск платить большие алименты, что в случае развода "потеряют" детей. Кто-то из них уверен, что может любить двоих одновременно. Кто-то считает, что побочная связь вообще не несет какую-то угрозу основным отношениям.

Многим выгодно "не знать" о том, что их партнер ведет двойную жизнь. Если вы не готовы рисковать привилегиями, можете жить с изменяющим партнером такого типа очень долго.

 

Жертвы ситуации

К сожалению, иногда наши партнеры становятся жертвами насилия или нечистоплотного отношения третьего участника треугольника. Бывает так, что они при всем желании не могут отказаться от секса, например, если их шантажируют. Если они не давали добровольного согласия на секс, им нужна поддержка, а не осуждение.

Эмоциональная неверность

Бывает так, что наши партнеры вообще не вступают в физический контакт с кем-то другим, предпочитая держаться на отдалении. Чувства могут быстро вспыхнуть и моментально угаснуть — а могут годами тлеть, поддерживая огонь эмоциональной измены.

Тот, кто занимает мысли и мечты любимого человека, потихоньку вытесняет вас из его будущего. Получается, что, когда партнер рядом с вами, на самом деле он совсем не рядом. И даже если роман разворачивается в интернете, в чатах или в онлайн-игре, не перетекая в реальность, он может причинить абсолютно настоящую боль.

Сексуальные связи женщин в последние два десятилетия стали более спонтанными, и все меньшее влияние на них оказывают нравственные табу. Опросы показывают, что у 18% замужних женщин и 22% женатых мужчин было хотя бы одно приключение на стороне в течение года.

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