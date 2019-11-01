Як кіт із собакою

 
Ексклюзивы
1/5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
Просмотров: 2997
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1260
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 747
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 144
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4023
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 405
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1125
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2997
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1881
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 936
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 405
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2997
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1881
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
03 ноября 2019
Просмотров: 72
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
воскресенье, 03 ноября 2019 07:30
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
журналист

Як кіт із собакою

  Комментировать

У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з підібраним ззаду чорним волоссям. Друга – фарбована білявка в окулярах у позолоченій оправі. На мій "Добрий вечір" ліниво кивають головами.

– Я все розумію. Він – чоловік, їм треба. Ну ти розумієш, про що я. Але ж іще й півроку не минуло, як Надя вмерла. А він привів у хату другу, – каже брюнетка.

– Так, Ганю. Я цього теж не можу прийняти, – погоджується Тамара. – Добре, що Наді вже нема.

– Як вони жили! Весь Луцьк заздрив. Він їй квіти дарував, борщі варив, варення закатував. Відпочивали разом на морі. Гарні діти виросли. Сашко в Америці юристом працює, Інна – вийшла заміж за фіна. Викладає там в університеті.

– Ага, – киває Тамара. – Марко ніколи не підвищив на Надю голос. Так її поважав і любив. Хто б то міг подумати, що так швидко знайде другу.

Коли проїжджаємо Рівне, у Гані дзвонить телефон. Із розмови зрозуміло, що це її чоловік.

– Іване, не можу довго говорити, тут люди сплять, – шепоче у слухавку, хоча навколо ще всі бадьорі. – Я тобі що казала: псів погодувати, кота з хати вигнати. Вечеря – на плиті. Ну все, давай без лишньої балаканини.

Але Іван продовжує щось питати.

– Слухай, а то мені здається чи ти знову випивший? – каже йому. – Нє, не здається. От скажи, дорогенький, я тебе прєдупрєждала? Прєдупрєждала. Хай-но я вернуся. Поговоримо.

Кладе телефон на стіл.

– Знаєш, Тамаро, що смішно, – зітхає Ганя. – Якось Іван сказав: "Якщо ти від мене підеш, то я вже загуляю по повній". А сам оце позавчора вночі почав мене зі усіх сил трясти. Прокинулася, кажу: що ти робиш? А він розпереживався, що я вмерла. Бо дихала тихо. Уявляєш, яке дурне! Мучуся з ним. Живемо отак уже 30 років – як кіт із собакою

Автор: Володимир ГРИСЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Як кіт із собакою». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Парикмахер охотился на проституток

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 77295
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 3 Просмотров: 18226
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 17623
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 4 Просмотров: 14499
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 11916
Владимир Грисюк
Дурних немає 2 Просмотров: 2754
Синок Просмотров: 1305
Дівчата з Чорнобиля Просмотров: 1989
З головою і без Просмотров: 540
Знайшла іншу людину Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
11
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
5
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
4
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
3
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
2
Оккупанты задержали украинца на границе с Крымом
Голосов: 629
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua